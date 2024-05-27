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兵法融入教學 汐止警分局長親授義警識詐技能

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止分局113年「義警中隊常年訓練」，分局長黃國政(右一）更引用孫子兵法九變篇，共同協助打擊犯罪。 圖／觀天下有線電視提供
汐止分局113年「義警中隊常年訓練」，分局長黃國政(右一）更引用孫子兵法九變篇，共同協助打擊犯罪。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府警察汐止分局113年「義警中隊常年訓練」今(27)日在汐止分局禮堂舉行，參訓義警人員共計126人，分局長黃國政更引用孫子兵法九變篇，本著「無恃敵之不來，恃吾有以待之；勿恃其不攻，恃吾有所不可攻也」，期許在場義警人員們持續共同協助打擊犯罪。

本次訓練，分局長黃國政以其刑事專長講解時下最新的詐騙手法及反制技巧，期使受訓人員能將所學運用於生活外，更能協助警察推廣防詐知識，從點、線、面依序將識詐觀念擴散至全民，融入民眾生活，避免無辜者受害，警民一心共同拚治安。

義警人員屬民防團隊，戰時需支援軍事勤務，以「軍民一體、文武合一」的本質，將全民國防教育（含支援軍事勤務要領）、全民國防手冊內容宣導、傷患初級救護與自救實際操作、防空避難疏散交通指揮及APP運用、檢傷分類等技能，本著「無恃敵之不來，恃吾有以待之；勿恃其不攻，恃吾有所不可攻也」（孫子兵法九變篇）之態度，極力做好備戰工作，並鼓勵民防人員協助召募18~40歲之青壯年加入義警團隊，增強全民國防年輕化戰力。

義警人員平時協助警察維持治安及交通，戰時協助搶救重大災害、支援軍事勤務及救護傷患，責任重大。且義警人員為警察的最佳後盾，治安及交通工作無法僅靠政府或警察單方面努力，期盼社會大眾共同關心。全民的參與是維護交通及治安的最大動力，在警方與汐止地區119位「臺灣英雄」共同努力之下，必能順利圓滿達成任務。

汐止 警察

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