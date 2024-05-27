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海巡署消防金山聯合操演 各單位救生救難合作無間

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
海巡署第二巡防區指揮部於新北市金山區磺港漁港舉辦「113年度上半年岸際聯合救生救難演練」，展現各單位間合作無間的救援成果。 圖／紅樹林有線電視提供
海巡署第二巡防區指揮部於新北市金山區磺港漁港舉辦「113年度上半年岸際聯合救生救難演練」，展現各單位間合作無間的救援成果。 圖／紅樹林有線電視提供

海巡署第二巡防區指揮部於新北市金山區磺港漁港舉辦「113年度上半年岸際聯合救生救難演練」，並由第二巡防區指揮部主任黄國安主持，邀集海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊、北部分署第二岸巡隊、新北市政府消防局、新北市金山救難協會及金山區漁會等單位共同參演。

第二巡防區指揮部主任黃國安表示，時序進入夏季，水域遊憩活動日漸頻繁，為維護親水民眾的安全，海巡署第二巡防區指揮部於金山區磺港漁港舉辦「113年度上半年岸際聯合救生救難演練」，邀集多個單位共同參演，展現各單位間合作無間的救援成果。

演練以近岸釣客落海及獨木舟遭浪襲翻覆，遊客落海待援等二種情境設定，藉此加強各救難單位協調整合能力，使民眾了解水域遊憩風險並呈現地方救生救難資源，而這次演練中使用遙控式動力救生圈精準救援，加速落海民眾救援速度，也減少人員下水施救風險。

演練整合海巡、消防及救難協會等陸海空能量，共計動員7車、4艇、61人及1架無人機，展現救難人員利用魚雷浮標、遙控式動力救生圈、無人機拋擲救生圈及潛水人員水下搜尋等多種救援，發揮團隊合作精神，迅速完成救生救難等救援任務。

海巡署 金山

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