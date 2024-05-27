金山磺溪計畫微水利發電 推動公民電廠活絡地方

推動能源轉型並為地方創造新的能源願景，中國文化大學永續社區與社會創新研究中心USR計畫來到金山區，計畫在磺溪三和橋段推動小水力發電，並且要推動公民電廠讓社區民眾投資，創造居民收益、回饋在地也讓在地能源自主。

中國文化大學永續社區與社會創新研究中心副主任陳潁峯指出，計畫在去年已經通過能源署第一階段公民電廠示範計畫並取得補助，在第二階段也希望能夠透過與地方的座談、介紹內容，讓六股里與重和里的民眾參與投資，創立屬於在地的能源事業體。

中國文化大學永續社區與社會創新研究中心也期待透過公民電廠的推動，甚至是未來在金山能夠有更多的微水力發電據點，要提供在地好的綠電，刺激永續旅遊觀光商機，進而也讓更多青年返鄉，活絡地方永續發展。