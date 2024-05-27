天氣漸熱...新北4公園戲水區6/8開放
天氣漸熱，新北市水利局長宋德仁今天議會答詢時表示，三重大都會公園等4個公園戲水區將於6月8日開放，讓民眾能於端午連假親子同樂，消暑玩水。
新北市議會今天進行業務質詢，國民黨議員江怡臻質詢認為，今年平均氣溫屢創新高，4月平均溫達攝氏25.7度，是歷年同期最高溫，代表著夏日已然到來，若各戶外戲水區整備工作來得及，應該及早開放，讓大朋友小朋友安全消暑。
宋德仁答詢表示，水利局轄管的三重大都會公園海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場及新莊塭仔底濕地公園等4個公園的戶外戲水區，將會於6月8日開放，讓民眾可於端午連假，親子同樂，消暑玩水。
文化局、民政局與農業局等局處也指出，鶯歌陶瓷博物館水世界、汐止水返腳公園濕式遊戲場、新店十四張歷史公園水圳遊戲區及中和錦和運動公園戲水河道，都會同步研議是否提早開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言