柯市府秘書長稱士北科招標過程沒問題 綠議員批：去當民眾黨名嘴

北市三大案持續延燒，議會「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」今舉行第3次會議，並邀請柯市府時間秘書長、現任參事陳志銘報告，他還原北士科第3次招標前相關5次會議拍板拆標經過，強調市府與新壽並未有私下會面，拍板過程也無直接關聯。綠議員則認為過程中決策者是誰仍未講清楚，批陳「應該去民眾黨當名嘴。」

陳志銘說，T16、17、18併標招標到整個流標，到第三次招標前，共經歷5次會議，2020年11月12日促參委員會，考量投資規模過大，才建議採分開招標，而簡報內容早在10月30日就完成簡報，與新壽約談則是在11月11日，並無直接關聯。而分標決議在2021年3月3日市長室會議中拍板，採3基地分開招商，並不限制產業類別，回歸都市計畫規範。

陳志銘強調，新壽雖然不管在併標或分開招標，都有提出意見，11月11日那一場訪談，提及合併招標風險性較大，但由提到如市府3塊地採分拆招商，公司會進一步評估等，但在2021年2月幾乎已確定要採分標前提下，卻提出若三塊基地分開招商，建議投標策略設計合併開發優先開標等機制，「這就是司馬昭之心」，可見新壽想要三塊地全拿，過程並沒有問題。

民進黨議員林亮君說，整份報告雖有強調從併標到拆標非採納新壽建議，但有沒有私下訪談，不得而知，整個案子有太多巧合，都是新壽先提出市府後面採行同樣方式；民進黨議員簡舒培說，當初併標是為健康醫療產業發展，甚至委外做評估報告，最後分開招標200、300萬付諸流水，但陳卻完全沒說明誰決策，「你應該去民眾黨當名嘴。」

民眾黨議員黃瀞瑩說，報告已完整說明當時狀況，新壽不是唯一在促參會議前建議分開招標廠商，有議員一直質疑柯市府「圖利」新壽，應先釐清是否為存在事實，再來討論，不能一直懷疑當初程序、政策選擇，想辦法達到目標，「這樣開會沒有意義」。

國民黨議員徐弘庭說，目前來看確實沒說士北科有圖利問題，但有政策選擇問題，在他來看這選擇不是「笨」就是「壞」，新壽未動工就是財務有狀況，這也是調查小組要調查核心原因，市府為何要急於把三塊基地一次標出去，導致時力不足廠商拿下BOT，「在趕什麼？」

陳志銘表示，市府共開5次會議，柯文哲主持過3次、他主持過2次，從新壽多次訪談言論都可以看出希望能合併規畫，與市府拍板結果不同，期間也沒有人和新壽有私下接觸，在第二次流標後，就有提醒產業局重新考量投資規模，第三次才改為分標。