李四川任新北曾胎死腹中...蔣萬安重新評估淡水河雙北景觀橋

台北市長蔣萬安將花費18億元打造淡水河岸，從中興橋至敦煌碼頭進行5公里河岸活化。副市長李四川任新北副市長時期，曾評估要蓋一座跨雙北的行人、自行車景觀橋，但後因台北端無腹地，方案胎死腹中。蔣萬安今赴議會總質詢，中山大同區議員陳炳甫建議應趁淡水河改造，重新評估蓋跨新北三重、北市大同區的景觀橋，蔣允諾，會納整體思考與規畫。

在地國順里長陳潁慧說，當初新北有此規畫時，她就已經在當里長，若可以蓋一座景觀橋，地方上非常贊成。尤其這幾年淡水河岸愈來愈美，行人、自行車也愈來愈多，如果有一座「開啟式」的景觀橋，不用爬太高，可延伸台北市的淡水河再造。尤其八大景之一的淡水河看夕陽，過去市長都沒有想要規畫，這次蔣要改造淡水河岸，應該再來評估景觀橋，也可串連雙北的遊憩人口。

蔣萬安今年3月市政會議拍板將活化淡水河岸，這也是北市首度大範圍河濱活化計畫。除擴大大稻埕貨櫃市集、也會在敦煌新設遊艇碼頭、賞夕陽景觀階梯等，預計敦煌水上遊憩、大稻埕沿線步道將在蔣第一任期內完工。

議員陳炳甫說，目前新北市有多處景觀橋，包括日月星光等；還有英國倫敦泰晤士河也有千禧橋成觀光亮點。其實李四川在新北任副市長時，就曾有新北議員提案在淡水河蓋一座景觀橋，供行人、自行車通行，還能在煙火節欣賞煙火，尤其忠孝橋車流量大，可以鼓勵民眾使用綠色運具。

陳炳甫說，當初這個景觀橋規畫有兩版本，一是景觀塔型、一是旋轉餐廳型評估，至於台北端的地點，一是規畫在堤防外，一是規畫在堤防內，不過當初北市府沒答應興建，因為計畫當初評估，沒有腹地可供引道使用。

議員要求，現在市府預計花費18億元整體淡水河岸，既然要活化淡水河，應該重新將景觀橋計畫納入考量，尤其當初李四川在新北時相當支持，加上推動綠色運具也應該推動。蔣萬安表示，這其實是蠻好方向，可以作一個整體的思考與規畫，可以來重新評估。

另外，目前北市府改造淡水河規畫，將網球場、槌球場等體育設施規畫在南邊，周邊為忠孝國中、中興醫院、玉泉公園、還有廢棄的鐵路宿舍等，民眾想要運動可達性比較差，因住宅區都較靠北邊，議員也要求應調整規畫，將體育設施規畫在可及性方便的住宅區附近。蔣也表示，會來整體重新思考，目前仍在規畫階段，都可以討論，也會廣納地方意見。