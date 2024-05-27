防三峽幹道再積淹水 中山路停車場下月施作調整池

新北三峽重要幹道中山路、文化路交界一帶逢豪大雨淹水嚴重，不只居民通行困難，水淹輪胎更致機車無法前行，甚至淹進一樓民宅內，在地里長盼市府迅速改善。新北水利局表示，公所已做清疏改善，將辦理「中山路停車場調整池設計案」收集鳶山山區逕流，減輕排水負荷，工程預計下個月進場。

三峽區近年持續發展，其中重要幹道中山路、文化路交界一帶卻逢豪大雨就淹，地方車輛通行受阻，引發民眾憂心。地方居民說，豪大雨時淹到車子輪胎，機車更是無法前行，比較嚴重時還會淹到一樓家中，相當頭痛。

鳶山里長周文美表示，去年豪大雨時，路前水溝可能因為高低不平，水蔓延出來，中山公園上的雨水也沖刷下來，導致民眾寸步難行，也確實有民眾反映水跑進住宅家中，希望市府能盡快協助改善排水設施問題。記者訪問到一半，也正逢北部傾盆大雨，周也說要先趕緊清溝，清潔隊也來協助，以防豪大雨堵塞導致積淹水。

水利局說明，中山路一帶情況主要是因短延時強降雨的雨勢過大導致，以去年8月20日為例，三峽地區降下最大10分鐘30mm、30分鐘80.5mm及1小時122.5mm以上的累積降雨，皆已超過原排水設施保護標準，除強降雨外，又因鄰近鳶山山區，受到山區陡峭致使山區逕流大量宣洩流入平地排水設施，造成積水情形。

水利局表示，上次大雨過後已派員巡查積淹水點位，並確認周邊排水設施目前正常；公所目前也已於汛期前先清疏，以改善周邊排水通暢，後續預計辦理「三峽區中山路停車場調整池設計案」，藉由調整池收集鳶山山區逕流，減少山溝及側溝排水負荷，避免地面積淹水漫流。