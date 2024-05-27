萬金杜鵑攝影展開展 新北市府大廳賞美照也賞花

萬金杜鵑攝影展即日起在新北市政府1樓東側大廳展出至6月7日，今天舉行頒獎典禮，新北市長侯友宜與日本杜鵑花城市茨城縣笠間市台灣辦事處副處長坪井勇樹一同欣賞本次展出的得獎作品，也邀請民眾來參觀各界攝影愛好者鏡頭下杜鵑，現場結合杜鵑布置，也陳列萬金杜鵑春季花展花絮，邀民眾一睹萬金杜鵑各式風貌。

侯友宜表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，每年產量達600萬株，品質及產量冠全台第一，新北市營造「萬金杜鵑」品牌，凝聚地方共識推廣杜鵑之美，獲國際獎項認可。

侯友宜說，為紀錄杜鵑之美，廣邀各界攝影愛好者，在城市街道、巷弄中捕捉杜鵑花的蹤跡，本次攝影展計有54人投稿、共200件作品，拍攝來自全台各地的杜鵑，經評審團評選出16位得獎者。

本次金獎得主鄭明坤的作品「暗夜杜鵑」，拍攝由長欣花樹鄭光育、林裕淳及花農黃信輝共同創作的萬金杜鵑花藝作品「夢想飛行船」，呈現夜間的杜鵑之美，不同白天花團錦簇，在晚間燈光照射下的杜鵑散發矇矓美。

另獲得特別獎的作品「夢遊萬金杜鵑仙境」，攝影者郭淑儀拍攝萬里觀光公園的杜鵑庭園造景「映山園」，畫面中小女孩在盛開的杜鵑花森林裡仰望天空，如同愛麗絲夢遊仙境般，展現童貞與無限的好奇心。

日本杜鵑花城市之一茨城縣笠間市台灣辦事處，今天也來參觀萬金杜鵑及攝影展，副處長坪井勇樹指出，新北萬金杜鵑花展結合花農與藝術家團隊，與笠間杜鵑花節不同，值得相互參考交流，目前在笠間杜鵑公園舉辦的杜鵑花節今年也已邁向第53年，歡迎新北市民到笠間走走，也期許日後能有更多與新北市交流的機會。