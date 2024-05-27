新北首辦新創之星挑戰賽 前三名創投「1對1陪跑」3個月

新北市青年局今年舉辦首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」，徵件從今日起至7月4日，以AI和綠能永續雙主題徵選，且獲選團隊可由創投1對1陪跑3個月。新北市長侯友宜說，新北現已有8處青創基地，每年培育160組創業團隊，盼透過挑戰賽讓團隊被看見、肯定，並進一步推動產業發展。

青年局首度舉辦2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽，5月27日徵件至7月4日，透過書面審查入選團隊，並在7月下旬舉辦Pitch day展示創業構想，選出有潛力的10組團隊進入決賽後，團隊可接受專業創投舉辦的工作坊，進一步升級商業方案。最後10月中旬進行決賽，前三名共可獲得總獎金30萬，同時專業創投也會制定3個月的一對一陪跑計畫，比如客製化成長方案、尋找資源、協助新北新創之星在短期內衝刺。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，且中小企業數量超過24萬家全台最多，而新北市青年局成立後，已有8個青創基地，每年培育輔導160 組創業團隊，這次選題很清楚，AI和綠能永續是當前最熱門的議題，透過挑戰賽協助優秀創業者迅速成長，進一步推動產業發展。

青年局長邱兆梅說，新北人口多、中小企業數量也多，不管創業模式是B2B、B2C都可以在新北有好的發展，加上這次選擇AI和綠能永續雙主題，藉由比賽把AI和綠能永續能量帶進新北市，協助中小企業、傳產升級發展。