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2030減碳40%啟動3年計畫 蔣萬安喊話：穩定供電很重要

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午出席「台北淨零101之3年計畫」啟動發布會。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「台北淨零101之3年計畫」啟動發布會。記者余承翰／攝影

為了達成2030淨零碳排30%，台北市長蔣萬安今天與台北市商業會宣布「台北淨零101」3年計畫正式啟動，包括龍山寺規畫裝設可撓式太陽能系統；大同集團認養鄰近總部的撫順公園，擴大植樹增加城市碳匯；還有寒舍艾美酒店除增設綠色能源，將透過智慧能源管理系統（EMS）與AI節能技術，提升能源效率等。

台北市商業會理事長吳發添表示，民間配合協助推動淨零碳排的困難，還是在於用電的問題，例如電動汽車的充電等，今天的101計畫就是要全面配合推動，從今年的20項、明年30項、後年達成50項，陸續推動解決。吳表示，當然推動減碳，但現在政府的用電缺電也缺得很厲害，希望台北市的綠建築、太陽光電等能盡量去做，業者也都很願意配合國家政策，在14大場域節約用電等。

這次的「台北淨零101」3年計畫是於北市14大類場域，由產官學研緊密合作，進行101個有助邁向淨零的示範做法，包含綠色創能儲能、導入智慧科技、綠色商品與服務等減碳方案，未來供各界參考應用，以加速實現臺北市2030年減碳40%，2050邁向淨零的目標。

媒體也問蔣萬安，政府推動淨零碳排，目標是2030年要達到減碳40%，但以推動電動公車為例，儘管業者都願意配合汰換電動公車，但中央台電的充電場站配套沒規畫好，是否需要中央協助？

蔣表示，確實穩定供電是推動包含電動公車等政策，非常重要的基礎跟因素，所以北市府很希望中央能夠跟地方共同攜手合作，儘速達成2030北市區全面電動公車化，包括希望能夠協助我們解除例如內湖地區的供電瓶頸，以及包括中央對於電動公車國家隊可以有更多的選擇，讓業者能夠有彈性。

蔣說，另一方面，他也希望可以盤點國有土地、閒置的空間，能夠提供給市府做相關的充電場站。這些相關的配套地方和中央一起努力，希望能夠達到淨零碳排的目標。

蔣致詞時也表示，「台北淨零101」計畫將發揮北市產業特色與優勢，打造創新、高效的公私協力平台，落實「臺北市淨零排放管理自治條例」，加速推動臺北市成為淨零永續的智慧化城市。 

吳發添指出，期待透過該計畫，整合企業資源和產業發展需求，協助臺北市在減碳和AI產業升級，迎頭趕上。曾冠智則強調，將透過該計畫建置應用綠氫發電的綠色資料中心示範基地，協助臺北市成為國際綠色與AI科技發展重心。 

101個淨零示範將陸續於14大類場域落實，包含公園、宮廟、住宅、觀光景點、商圈、交通、醫院、校園、旅宿、百貨、超市、企業、資訊、藝文及體育等，示範內容涵蓋設置可撓式太陽能板與綠氫發電等綠色創能儲能系統、推動零廢棄全循環的循環經濟模式、綠色建築與運輸、市民綠色生活行為轉變，以及導入AI智慧科技等具體措施。

綠色建築 電動汽車

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