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防堵本土登革熱擴散 新北演練5情境阻絕

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
本土登革熱疫情去年全台大爆發，新北市府今舉辦登革熱疫災演練。記者劉懿萱／攝影
本土登革熱疫情去年全台大爆發，新北市府今舉辦登革熱疫災演練。記者劉懿萱／攝影

本土登革熱疫情去年全台大爆發，新北市府今舉辦登革熱疫災演練，透過5個情境演練，讓各局處熟悉登革熱防治作業。副市長朱惕之說，蚊蟲存活週期的延長，加上移工引進、國內旅遊頻繁，跨縣市傳播風險加劇，演練針對本土登熱疫情，執行區塊防治計畫，防堵疫情擴散。

朱惕之說，隨著氣候變遷及全球暖化的持續影響，蚊蟲存活週期延長，加上移工引進、國內旅遊往來頻繁，使得疫病跨縣市傳播風險加劇。這次演練針對本土登熱疫情發生時，市府啟動應變中心，由衛生局協同環保局、警察局及區公所啟動戶內外環境孳生源茲清作業、化學防治噴消，並執行區塊防治計畫，包括200公尺範圍社區健康監測及孳清、排除工地筏基積水、清除果園孳生源，以防堵登革熱疫情擴散。

衛生局長陳潤秋說，消除孳生源是杜絕登革熱之不二法門，呼籲市民落實「每周1日市民清潔日」做好居家內外環境巡查，並掌握「巡、倒、清、刷」四大要領清除積水容器與容器減量，徹底消除孳生源。

環保局長程大維也說，因應國內南部本土登革熱疫情持續，環保局將全面加強推動孳生源清除宣導，清除孳生源非一次性行動，需要大家持續不間斷地落實，才能達成「平時預防」及「防止擴散」的目標。

新北市府今舉辦登革熱疫災演練，副市長朱惕之擔任指揮官。記者劉懿萱／攝影
新北市府今舉辦登革熱疫災演練，副市長朱惕之擔任指揮官。記者劉懿萱／攝影
本土登革熱疫情去年全台大爆發，新北市府今舉辦登革熱疫災演練。記者劉懿萱／攝影
本土登革熱疫情去年全台大爆發，新北市府今舉辦登革熱疫災演練。記者劉懿萱／攝影
本土登革熱疫情去年全台大爆發，新北市府今舉辦登革熱疫災演練。記者劉懿萱／攝影
本土登革熱疫情去年全台大爆發，新北市府今舉辦登革熱疫災演練。記者劉懿萱／攝影
本土登革熱疫情去年全台大爆發，新北市府今舉辦登革熱疫災演練。記者劉懿萱／攝影
本土登革熱疫情去年全台大爆發，新北市府今舉辦登革熱疫災演練。記者劉懿萱／攝影

疫情 登革熱 衛生局

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