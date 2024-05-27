最新滿意度調查 市民有感獲最佳進步獎蔣萬安謝這些人

「遠見」五星縣市長出爐，台中市長盧秀燕蟬聯五星首長，高雄市長陳其邁則首獲五星肯定；台北市長蔣萬安滿意度躍升，獲最佳進步表現獎，蔣也是台北市改制後歷屆市長負評最低，倒是新北市長侯友宜從五星掉為四星。蔣今被問民調結果，他說，各項調查都是參考，非常謝謝台北隊，市府團隊、及基層公務員，過去這段時間非常用心，拚盡全力推市政。

蔣萬安今天上午出席「台北淨零101之3年計畫」啟動發布會，對於遠見最新民調出爐，蔣說，他要特別感謝北市府同仁、每位夥伴，得到最佳進步表現獎，這也是所有同仁共同努力達到的成果，也謝謝市民朋友給的建議與批評，讓各項市政推動不斷精進，不慣往前推動，這部分會持續努力，希望持續推動更多讓市民有感政策。

不過也有媒體追問，儘管獲得最佳進步表現講，但排名仍倒數第二？蔣說，各項調查都參考，有做不好的地方，當然馬上調整，即刻改進，希望未來能不斷進步，讓台北市民能感到以台北市為榮。