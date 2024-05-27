公車窗擊破點標示不清 北市將檢討

大客車發生意外時，乘客只有60秒能逃生，除安全門、滅火器等設施，就是擊破車窗。有民眾反映，公車內的車窗擊破點標示不精確，影響乘客安全。北市公運處承諾，會在1個月內邀集業者檢討正確位置，統一精準標示，未來也會依該項標準進行場站檢查。

為避免緊急狀況無法逃生，大客車內裝設安全門、車頂逃生門、破窗器與滅火器等設備。議員鍾沛君表示，從小到大認知，強化玻璃安全窗的擊破點會標示在4個角落，但有民眾搭公車時發現，雖然整體來看現在標示的點都是角落，但實際上卻不在「最佳擊破點」。

「乍看之下是小問題，但在緊要關頭，就成了大問題」，鍾沛君指出，實際測試車窗擊破點的最佳位置，其實只有小小範圍，若偏離幾公分，就會從敲3下就能擊破，變成用力狂敲也無法打碎，效果差很多，導致逃生難度大幅提升。

議員要求北市公運處應1個月內清查，多少公車車窗擊破點標示需修正，建議貼箭頭指出正確位置，或重新設計貼紙，確保民眾安全。

公運處長常華珍回應，現在所有車種包括大巴、中巴、電動車、柴油車都會檢查，若車輛屬於活動安全窗就沒有擊破點，一推即可開啟，其餘車窗都應要有擊破點標示，預估定期檢查的車輛數逾3000輛。

常華珍說，會在1個月內邀客運業者討論「車窗最佳擊破點」的位置，並統一標示，未來場站檢查也會根據標準查核。