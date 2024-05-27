北市市場廣設電子支付 使用率不佳

為推動傳統市場使用電子支付，北市近年要求攤商需設電子支付設備，設置率逼近百分之百，但使用率卻不佳，議員調資料發現，去年一個市場月均交易數僅40多件，還有民眾投訴欲使用電支遭拒。市場攤商直言，客人、攤商還是習慣現金支付，推動有困難。

家庭主婦張太太表示，買菜都是一攤接一攤買，常常一買就是5、6袋，一手付錢、一手拿菜，付現金拿了就走，而且每一處市場支援的電子支付不同，付現金還是最普及的方式。

根據北市市場處統計，目前台北市有48處公有零售市場，攤販數有7182攤，其中7152攤設置有電子支付設備，設置率99.67%；夜市攤商設置率也逾7成，會根據攤商使用狀況核定獎勵金。

議員陳慈慧指出，雖市場設置率逼近百分之百，但去年48處市場僅16處有實際使用電子支付，其他32處獎勵金卻掛零，使用率不佳。且16處申請獎勵金的市場，用交易筆數換算，一個市場平均500筆月均僅40多件，建置率高、使用率卻極低，市府應研議使用者消費模式跟習慣，精進改善電子支付使用率。

議員王欣儀也說，市府去年編列2000萬預算執行電子支付獎勵計畫，依每月交易筆數級距，給予不同獎勵金，但去年發出總獎勵金卻只有966萬，其中公有零售市場攤商設置率接近百分之百，但發出的獎勵金額卻只有166萬。

王欣儀說，有民眾向她陳情，有攤商怕麻煩謊稱沒有電子支付、只收現金，除了獎勵攤商外，也應研議直接獎勵消費者，鼓勵消費者使用電子支付，並提升公有市場行動支付的使用率，並每年設目標值，雙管齊下，提升行動支付普及率。

北市公有木新市場會長劉素琴表示，因市場買菜消費者大多是年紀較大族群，仍習慣現金交易，加上很多攤商還是喜歡直接收現金，長久下來，攤商與消費者養成默契，改變上確實有困難。

市場處長陳庭輝指出，獎勵金掛零不代表該市場沒有使用電子支付，可能是尚未來申請，與攤商的合約上，有要求必須設置電子支付。至於若攤商「不當拒絕」消費者使用電子支付，會要求限改，若逾期未改、且情節重大，可終止契約、收回攤位。

產發局長陳俊安表示，會加強宣傳和搭配活動，提高市場夜市電子支付的使用意願，並加強攤商習慣電子支付模式，會在2個月內提出精進做法。