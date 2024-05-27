防不當照顧 新北補助保母買監視器

兒虐案層出不窮，新北市社會局公告，為保障居家托育人員、家長及托兒照顧權益，6月1日起將補助居家托育人員添購攝錄影音器材上限1萬元，要求保母維護設備運作正常，配合訪視人員、司法機關調閱。不過，目前法令無法強制居家托育場所設置監視器，加上個人資料保護問題，若發生爭議，檔案是否能完好保存與調閱，還有疑義。

台南已宣布免費提供居家保母裝設監視系統，且提供到府服務，高雄補助每一名居家托育人員8000元裝設監視器；新北目前是補助居家托育人員5000元購買教具，民代呼籲新北也要跟上腳步。

新北市社會局近日公告補助添購攝錄影音器材，設置範圍包含客廳、睡眠區、用餐區等。

新北執業中保母有5000多人，但目前法令無強制力，有保母說，反對原因是托育場所在住家，涉及其他家人生活空間及隱私。

社會局兒童托育科長林秀穗指出，保母團體對裝設監視器仍有疑慮，現階段法令無法強制，只能採鼓勵性質，不僅保障孩子托育安全，若與家長出現爭執，也能作為自保工具；對畫面是否有強制留存手段，目前難以要求。

林秀穗表示，補助保母裝設監視器，原則上有申請就會提供；原來保母居家環境安全設備補助5000元，因屬同一性質，無法重複申請，該部分補助將取消。

市議員李倩萍說，政府提供補助不可以只給錢做半套，裝設時應找專業人員介入協助，包括機型、儲存容量，哪些角度拍得最全面等；檔案留存也要有規定，才能發揮效用。

市議員江怡臻說，錄影畫面刪除容易，公托也曾發生設備故障，沒法取得畫面等狀況；畫面涉及隱私，如何保護個人資料也要兼顧。

新北市樂芙關懷協會總幹事游宜親表示，樂見政策上路，監視器畫面對保母與孩子都是保障，有時保母因製作副食品或上廁所離開視線，可透過監視器即時監看，或畫面回放掌握狀況。