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全台唯二！身障者也能划獨木舟 美國獨臂球王親臨體驗
為打造友善共融城市，北市社會局補助民間團體提供不同面向計畫讓身障者參與，由生命勵樂活輔健會於北投區的洲美無障礙碼頭規畫是全台唯二身障者可體驗獨木舟活動，今更邀請來台推廣活動獨臂籃球員Kevin Atlas與5位NCAA球員，和身障者一同體驗，落實北市共融友善精神。
社會局長姚淑文表示，為落實國際身權公約（CRPD）共融參與的目標，近年來擴大辦理身障者社會參與補助計畫，補助民間團體提供不同面向計畫，鼓勵身障者多元參與，今年共計補助逾2021多萬，補助52個社福團體，推動了88個多元共融計畫，其中有10幾項體適能活動，包含水上活動、瑜珈、桌球、飛輪等。
曾獲全額獎學金的獨臂籃球員Kevin Atlas，與5位NCAA球員24日造訪台北推廣友善籃框（Friendly Hoop）精神，今也特別到北投區的洲美無障礙碼頭，體驗身心障礙者獨木舟活動。從活動解說到下水遊玩時間一小時，球員們也玩得相當開信，Kevin Atlas表示，親身感受到北市對身障朋友權益的重視與投入，讓身障者在無障礙環境中享受生活樂趣，他也鼓勵身障朋友培養運動習慣，讓生活更光彩。
生命勵樂活輔健會理事長宋立蓉分享，作為身障人士在過去受限很多活動，這個碼頭落成前，很多身障朋友都從沒想過自己能體驗水上活動，直到坐上獨木舟滑完那一刻，看到他們臉上不是汗水而是淚水，對他們來說體會到這樣樂趣，是完全不敢想的，甚至還有85歲的老太太體驗完，激動抱著她表達感激之意，這些都無法文字形容。
社會局表示，該碼頭的特殊設計，包括船道上方的橫樑支撐身體、與陸地相連的鋼製坡道和使用厚實木板浮筒建造的碼頭，更特別結合醫療團隊及救生員，透過專業教練團隊的協助，讓身障者也能體驗水上樂趣。
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