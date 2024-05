3寶爸蔣萬安曝想生4寶 當市長開心「可以跟太太鬆口氣」

台北市國小學生家長會聯合會今天在花博爭艷館舉行「2024愛天使-愛心園遊會」活動。市長蔣萬安致詞表示,今天是愛天使園遊會第九年舉辦,就是希望特教孩子及家人都能走出來參與活動,讓孩子更有自信、更有勇氣,與同伴一起合作,共同解決問題。身為三寶爸的蔣萬安也告訴特教孩子們,「你們並不孤單,有很多強力的後盾,給孩子們支持陪伴」。

蔣萬安致詞也自曝他跟太太都很愛孩子,也已是三寶爸媽的他們,「其實還想再生,但...,是有一點累,所以身為台北市的大家長,我很高興、開心,因為每一位孩子,都是我的孩子」。蔣說,不管特教孩子、非特教孩子,都是他用心照顧、會視如己出的孩子,所以很開心、高興,可以跟太太鬆一口氣,高興有這麼多孩子,可以陪伴台北市不斷往前進。

蔣萬安今天出席愛天使園遊會,也與參與活動的學生們一起玩套圈圈等闖關遊戲,過程中市長與小朋友互動熱絡,現場笑聲不斷。

為協助身心障礙的孩子建立自信與勇氣,增強對生命的熱情與正向積極的態度,第9屆「2024愛天使-愛心園遊會」今天在花博爭艷館舉行。北市教育局表示,台北市積極推動共融教育,盼特教學生與一般學生在相處的過程中相互學習、彼此尊重,也持續優化特教資源以學生需求為中心。

蔣萬安表示,台北市逐年提高特教預算,降低師生比、提升特教助理員薪資與各項專業服務,完備校園無障礙環境、建構支持接納共融學習場域以及充實學習輔具,並積極響應聯合國身心障礙者權利公約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities,CRPD),落實適性化、個別化、無障礙及融合精神。

蔣萬安也提到,他今天來感觸很深,剛剛看到孩子認真到位的表演,老師也在身後指導同學,身為台北市的大家長,每一位孩子都是他的孩子,不管是特教、非特教的孩子,他都是絕對視如己出用心照顧,所以他很幸福開心,也絕對會支持愛天使園遊會持續舉辦。

參與園遊會的木柵集應廟響應市府號召,邀請各家長會與宮廟團體一起參與愛天使園遊會,盼可以喚起市民重視身障孩童的權益,出錢出力共襄盛舉。木柵集應廟主委張敏男表示,今天有許多小朋友與家長一起來參與,代表社會善的力量是很強勁的,木柵集應廟會繼續做公益,幫助需要的人。