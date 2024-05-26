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3寶爸蔣萬安曝想生4寶 當市長開心「可以跟太太鬆口氣」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前左）上午出席在花博爭艷館舉行「2024愛天使-愛心園遊會」活動，會中他和學生們一起玩套圈圈等闖關遊戲，過程中與小朋友互動熱絡，現場笑聲不斷。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（前左）上午出席在花博爭艷館舉行「2024愛天使-愛心園遊會」活動，會中他和學生們一起玩套圈圈等闖關遊戲，過程中與小朋友互動熱絡，現場笑聲不斷。記者林伯東／攝影

北市國小學生家長會聯合會今天在花博爭艷館舉行「2024愛天使-愛心園遊會」活動。市長蔣萬安致詞表示，今天是愛天使園遊會第九年舉辦，就是希望特教孩子及家人都能走出來參與活動，讓孩子更有自信、更有勇氣，與同伴一起合作，共同解決問題。身為三寶爸的蔣萬安也告訴特教孩子們，「你們並不孤單，有很多強力的後盾，給孩子們支持陪伴」。

蔣萬安致詞也自曝他跟太太都很愛孩子，也已是三寶爸媽的他們，「其實還想再生，但...，是有一點累，所以身為台北市的大家長，我很高興、開心，因為每一位孩子，都是我的孩子」。蔣說，不管特教孩子、非特教孩子，都是他用心照顧、會視如己出的孩子，所以很開心、高興，可以跟太太鬆一口氣，高興有這麼多孩子，可以陪伴台北市不斷往前進。

蔣萬安今天出席愛天使園遊會，也與參與活動的學生們一起玩套圈圈等闖關遊戲，過程中市長與小朋友互動熱絡，現場笑聲不斷。

為協助身心障礙的孩子建立自信與勇氣，增強對生命的熱情與正向積極的態度，第9屆「2024愛天使-愛心園遊會」今天在花博爭艷館舉行。北市教育局表示，台北市積極推動共融教育，盼特教學生與一般學生在相處的過程中相互學習、彼此尊重，也持續優化特教資源以學生需求為中心。

蔣萬安表示，台北市逐年提高特教預算，降低師生比、提升特教助理員薪資與各項專業服務，完備校園無障礙環境、建構支持接納共融學習場域以及充實學習輔具，並積極響應聯合國身心障礙者權利公約（Convention on the Rights of Persons with Disabilities,CRPD），落實適性化、個別化、無障礙及融合精神。

蔣萬安也提到，他今天來感觸很深，剛剛看到孩子認真到位的表演，老師也在身後指導同學，身為台北市的大家長，每一位孩子都是他的孩子，不管是特教、非特教的孩子，他都是絕對視如己出用心照顧，所以他很幸福開心，也絕對會支持愛天使園遊會持續舉辦。

參與園遊會的木柵集應廟響應市府號召，邀請各家長會與宮廟團體一起參與愛天使園遊會，盼可以喚起市民重視身障孩童的權益，出錢出力共襄盛舉。木柵集應廟主委張敏男表示，今天有許多小朋友與家長一起來參與，代表社會善的力量是很強勁的，木柵集應廟會繼續做公益，幫助需要的人。

北市 花博 蔣萬安

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