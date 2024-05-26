全台首支龍舟紀錄片《暮匠》 蔣萬安：紀錄台北河道歷史演進

台北市長蔣萬安於25日出席全台灣第一支龍舟紀錄片《暮匠》首映會，蔣萬安市長致詞時表示，這部紀錄片花費近兩年的時間紀錄拍攝，非常不容易也非常了不起！這部紀錄片記載國寶級大師「阿正師」（劉清正）的工匠的精神，還有朱東輝董事長常年推動龍舟運動，並以實際行動讓員工組成「旭源人龍舟隊」，積極參加台北國際龍舟賽。

蔣萬安市長指出，朱董事長邀請國寶級大師「阿正師」製作一艘木龍舟，紀錄片拍攝的過程中，透過自然又真實的鏡頭記錄下每個環節，展現整個團隊的專業度，這部紀錄片不只記載的是一條河、一艘船、一個工匠精神，更重要是紀錄台北河道歷史演進，展現出深刻的文化力量。

蔣萬安市長強調，特別感謝朱董事長將在首映會之後，把《暮匠》這部紀錄片授權給台北市政府，無償給教育、體育還有文化來做各方面的推廣。朱董事長跟他說過一句話「企業家就是要投入在文化和教育領域大力給予支持」，感謝成功企業家能夠回饋社會，讓文化的傳承能夠不斷的延綿下去。

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