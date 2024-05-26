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新北原住民食農教育體驗 吃傳統飯糰學野菜知識

中央社／ 新北26日電

新北市政府原住民族行政局今天表示，在三峽原民特色農園舉辦食農教育，透過農事體驗，採集野菜與餐桌上常見食材，讓參與者認識部落傳統農業智慧，學習原民豐富的野菜知識。

新北市原民局發布新聞指出，25日在三峽Lipahak（阿美語：內心感恩之意）特色農園推出「好食光－食農教育活動」，在採摘野菜過程，許多學員都沒看過餐桌常吃的龍鬚菜。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，Lipahak三峽野菜園區是原民局與三鶯部落原住民生態園區族人共同經營，裡面有傳統茅草屋及大樹，是都會區難得有原民風味的休憩園區。

Siku Yaway林瑋茜說，這個原民農園也肩負深化原住民族傳統知識與特色生態景觀的使命，此次食農體驗活動以野菜與香草作物為主題，由族人帶領遊客，利用農園裡的香草、野菜、咸豐草製作花束送給自己。

活動中，由農園的Ina（阿美語：媽媽）親手做阿美族傳統飯糰mumu，讓民眾享用美味餐點。族人導覽員帶領解說原住民族知識，介紹常以清炒或煮湯處理龍葵（烏甜仔菜）等野菜。

農園族人表示，城市孩子平常見到的菜，幾乎是市場買的或經過處理，甚至不知道如何成長，也不會分辨哪些是蔬菜、哪些是雜草，藉由親手採集更能體會與珍惜餐桌食物得來不易。

原民局指出，Lipahak特色農園組成社區工班，復興阿美族傳統的Mipaliw（互助合作）精神，工班也學習透過導覽解說、設計食農教育體驗，將農事轉譯成有趣的體驗活動，讓族人與遊客共好。

原住民 食農教育

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