車窗擊破點位置標示不精準 公車、客運逃生難度倍增

大客車發生意外，乘客只有60秒能撤離，除了安全門門、滅火器等設施，就是擊破車窗。但有民眾反映，公車內的車窗擊破點標示不精確，只差幾公分就無法將車窗打破，影響乘客安全。北市公運處承諾，會在1個月內邀集業者檢討正確位置，統一要求精準標示，未來也會依照該項標準進行場站檢查。

為避免緊急狀況無法逃生，大客車內裝設安全門、車頂逃生門、破窗器與滅火器等設備。議員鍾沛君表示，從小到大認知，強化玻璃安全窗的擊破點會標示在4個角落，但有民眾搭公車時發現，雖然整體來看現在標示的點都是角落，但實際上卻不在「最佳擊破點」。

「乍看之下是小問題，但在緊要關頭就成了大問題」鍾沛君指出，實際測試車窗擊破點最佳位置，其實只有小小的範圍，如果偏離了幾公分，就會從敲3下就能擊破，變成用力狂敲也無法打碎，效果差很多，真的需要把車窗擊破時，逃生難度會大幅提升。

鍾沛君說，如果擊破點沒有在正確位置上，逃生時間就會被壓縮，要求台北市公共運輸處在1個月內改善，清查有多少車輛車窗擊破點標示需要修正，她建議可以貼上箭頭指出正確位置，或是重新設計貼紙，確保民眾安全。

公運處長常華珍回應，現在所有車種，包括大巴、中巴、電動車、柴油車都會檢查，若車輛是屬於活動安全窗就沒有擊破點，一推就開啟，其餘車輛的車窗都應該要有擊破點標示，定期檢查的數量逾3000輛。