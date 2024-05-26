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市場攤商100%設電子支付...使用率不佳 議員分析是這原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市近年來要求攤商需設電子支付，設置率逼近百分百，但使用率不佳。市場代表直言中高齡客群較習慣現金支付。示意圖。圖／報系資料照
北市近年來要求攤商需設電子支付，設置率逼近百分百，但使用率不佳。市場代表直言中高齡客群較習慣現金支付。示意圖。圖／報系資料照

為推動傳統市場使用電子支付，北市近年來要求攤商需設電子支付，設置率逼近百分百，但使用率不佳，議員調資料發現，去年一個市場月均交易數量僅40多件，還有民眾投訴欲使用電支遭拒。市場攤商代表直言，客人、攤商還是習慣現金支付，推動有困難。

產發局表示，除了舉辦活動鼓勵民眾使用，也會加強攤商教育，2個月內會有精進作法。根據市場處統計，目前48處公有零售市場，7182攤販有7152攤有設置電子支付，設置率99.67%，夜市設置攤商也有超過7成，會根據攤商使用狀況核定獎勵金。

議員陳慈慧指出，雖然市場設置率逼近百分百，但去年48處市場僅有16處有實際使用電子支付，其他32處獎勵金卻掛0，使用率不佳，且16處來申請獎勵金的市場，用交易筆數來換算，一個市場平均500筆，換算下來月均僅40多件，建置率高使用率卻很低，認為市府應研究使用者消費模式跟習慣來精進改善。

議員王欣儀也說，北市府去年編列2000萬預算執行電子支付獎勵計畫，依每月電子支付交易筆數級距，給予不同獎勵金，但去年發出總獎勵金額卻只有966萬，而公有零售市場，攤商設置電子支付已接近百分百，但發出的獎勵金額卻只有166萬。

王欣儀說，成效不彰可能原因之一，可能是攤商怕麻煩謊稱沒有電子支付，也有民眾向她陳情，且非單一個案，她認為，除了獎勵攤商外，也應研議直接獎勵消費者，鼓勵消費者使用電子支付，並將提升公有市場電子支付的使用率做為精進重點，每年設定目標值，雙管齊下以提升行動支付普及率。

台北市公有木新市場會長劉素琴表示，在市場買菜的消費者大多都是族群年紀較大，手機操作較為生疏，仍習慣以現金交易為主，加上很多攤商還是喜歡直接收現金，是長久下來攤商與消費者養成的默契，改變上確實有困難。

市場處長陳庭輝指出，獎勵金0不代表該市場沒有使用電子支付，可能是尚未來申請，目前因換約有要求攤商須設置電子支付，設置率已逼近百分百，如果商「不當拒絕」消費者使用電子支付的情況會要求限改，若逾期未改且情節重大者可終止契約、收回攤位。

產發局長陳俊安表示，會請市場處針對如何提高使用者意願做加強宣傳和搭配活動，以及加強攤商教育習慣電子支付模式，將在2個月內提出精進做法，並配套增加編列預算執行。

攤商 消費者

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