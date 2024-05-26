防兒虐不當照顧 新北6月1日起補助保母萬元設監視設備 但法令無強制力

兒虐案件時有所聞，剴剴案更是震驚全台。兒虐案件常因缺乏相關監視設備，難以及早發現，新北市社會局公告，為保障居家托育人員、家長及托兒照顧權益，6月1日起將補助新北市居家托育人員添購攝錄影音器材上限1萬元，並要求保母要維護設備運作正常，配合訪視人員、司法機關調閱。

不過，目前法令無法強制居家托育場所設置監視器，加上個人資料保護問題，若發生爭議，檔案是否能完好保存與調閱，還有疑義。

台南市已宣布免費提供居家保母裝設監視系統，且提供到府服務，高雄市則是補助每位居家托育人員8000元裝設監視器；新北市目前只有補助居家托育人員5000元購買教具等設備，不少民代都呼籲趕快補救。

新北市社會局公告補助添購攝錄影音器材，設置範圍以托育地托兒活動範圍，包含客廳、睡眠區、用餐區及托兒廁所盥洗室入口前空間等場所，不屬托兒主要活動空間不納入，並應於幼童送托期間錄製畫面。

公告也要求，托育人員有管理及維護監視錄影設備之責，須定期檢查及保養維護設備，若有異常、故障或影響運作效能之虞時，應盡速修復。

另托育人員也應盡善良管理人注意義務，對攝錄影音資料應予保密，並遵守個人資料保護法相關規定，居家托育服務中心訪員進到托育地例行性訪視時，須配合訪員檢查監視錄影設備，檢視監視器的運作情形和錄影畫面；若市府與司法機關為調查兒童保護案件所需，托育人員有配合提供攝錄影音資料的義務。

社會局兒童托育科長林秀穗指出，目前保母團體對於裝設監視器部分，還是有疑慮，現階段法令沒有強制裝設要求，現階段希望以鼓勵性質，不僅保障孩子托育安全，若與家長有相關爭議，也能作為自保的工具；對畫面是否有強制留存手段，目前難以要求。

林秀穗表示，目前新北市職業中的保母有5000多人，原則上是有來申請，就會提供；另補助原來合盟臨托保母的居家環境安全設備補助5000元，因屬同一性質補助，無法重複申請，該部分補助會修正取消。

多次要求市府補助裝設監視器的民進黨新北市議員李倩萍說，政府提供補助不可以只給錢做半套，包括裝設時應找專業人員介入協助，包括機型、儲存容量，還有哪些角度拍得最全面等，否則拍死角裝了也沒有用；另外檔案留存一定要有規定，否則發生事件裝了也沒用。

國民黨新北市議員江怡臻也說，錄影畫面刪除相當容易，連公托也會發生設備壞掉，沒法取得畫面情況，相關保留機制要要求，才能讓補助發揮效益；由於畫面涉及隱私，如何保護個人資料也要兼顧。

新北市樂芙關懷協會總幹事游宜親表示，樂見政策上路，監視器畫面對保母與孩子都是保障，有時保母因製作副食品或上廁所等因素短暫不在孩子身邊，可透過監視器即時監看，或是畫面回放掌握狀況。

游宜親說，協會就曾有一個案例，孩子回到家後幾個小時，家長來質疑為何孩子手無法舉起，事後保母調閱監視器，畫面中的孩子都相當正常，證明事件不在保母家中發生。

因居家托育難以強制要求裝設，也有部分保母態度保留。游宜親說，大部分反對原因是托育場所在家裡，還有其他家人生活空間，因此建議裝在小朋友活動空間即可。