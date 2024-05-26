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新北國小、幼兒園教甄開缺906人 特教占116名近5年最高

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市國小教師甄試初試今天在新北蘆洲國中舉行，一早不少考生陸續抵達考場，人們在考場內翻閱著參考書籍，在考前做最後的衝刺。記者許正宏／攝影
新北市國小教師甄試初試今天在新北蘆洲國中舉行，一早不少考生陸續抵達考場，人們在考場內翻閱著參考書籍，在考前做最後的衝刺。記者許正宏／攝影

新北市113學年度國小暨幼兒園教甄開缺906名，共有6102名考生報考，上午在蘆洲國中等8校登場。今年除首開表演藝術科外，也廣開116名特教缺額，近5年最多。

教育局長張明文說，新北市國小暨幼兒園教甄歷年缺額數為全國之冠，今年缺額共有906名，其中為提升特殊教育品質，今年開缺116名，且從2019年起增加1億5千萬人事費，聘任特教正式教師

此外，因應國家語言發展法，新北市積極推動本土語教育，建立本土語文加分機制，每1語別認證加2分；另為廣納多元專業人才，也有英語文能力加分、學科知能評量加分、體育類科獲全國運動會前3名加分等策略，吸引教師加入新北教育行列。

教育局表示，除了正式教師甄選外，近年來也與師培大學合作培育公費生，五年內提列近百名公費生缺額，為偏鄉學校提供更優質、穩定的師資，暑假也規畫完整新進教師研習，讓所有新北市的教育新血都能在113學年度一開學就能立即上手。

教甄初試成績將在5月28日晚間9點前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統(https://career.ntpc.edu.tw)，初試成績複查請考生於5月29日上午9點至12點持應試通知單、成績複查申請表，至新北市三重區正義國小申請複查。初試錄取名單將於5月31日晚間9點前，公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統及正義國小網站首頁。

新北市國小教師甄試初試今天在新北蘆洲國中舉行，一早不少考生陸續抵達考場，人們在考場內翻閱著參考書籍，在考前做最後的衝刺，9點一到考生陸續進入教室開始應試。記者許正宏／攝影
新北市國小教師甄試初試今天在新北蘆洲國中舉行，一早不少考生陸續抵達考場，人們在考場內翻閱著參考書籍，在考前做最後的衝刺，9點一到考生陸續進入教室開始應試。記者許正宏／攝影

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