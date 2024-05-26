建北捷東環段 民代籲設物調公式標準

去年3月核定的台北捷運環狀線東環段，土建工程分為7個區段標，其中CF763工程標日前開標，因無廠商投標而流標。議員建議，地方政府要設立物調公式標準，先行增加底標金額，非等到流標後再追加預算。台北捷運工程局表示，CF763需貫穿隧道，工程困難，又遇上缺工缺料而流標，會再了解廠商問題，預計2到3個月重新開標。

環狀線東環段CF763標工程範圍自Y39站（松仁路和吳興街口），往南行穿拇指山系、萬芳交流道、景美溪，至新光路二段銜接南段Y1動物園站，長度約為3157公尺。

捷工局二工處長劉安德說，這段工程困難處在於會經過山脈、斷層，並打通隧道，加上近期持續缺工缺料，雖然有廠商領標但未投標，會再詢問廠商主要有哪些問題需協助解決，預計2到3個月再重新開標；CF763工程原預計明年2月動工，這次招標是提前先行，流標不影響整體完工時程。

議員詹為元表示，行政院每年對公共標案會有物調指數，因應每年物價、人力調整，對於捷運等大型工程，尤其CF763需要貫穿隧道，成本耗費更高，自然投標率就低，也是各縣市面臨的問題。

他認為，物調指數跟不上成本時，地方政府是否能自行增加預算。北市目前是先開標，若廠商標到後預算不足再追加預算，會有不確定性，又或廠商看準流標後底標金額勢將增加，因此先不投標，他認為，應事前根據物調指數增加底標，避免虛耗時間。

環狀線東環段起自北環段劍南路站，行經內湖、松山、信義及文山區，與捷運文湖線、松山線、板南線及信義線轉乘，在動物園站與南環段銜接。捷運局表示，東環段全長約13.25公里，全線採地下化方式興建，包含10座地下車站，1座地下機廠。