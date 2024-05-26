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中和藤寮坑溝改造有成 民代籲持續

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
中和藤寮坑溝原本充斥惡臭，氣味難忍，經過一二期計畫整治後已有成效。記者江婉儀／攝影
中和藤寮坑溝原本充斥惡臭，氣味難忍，經過一二期計畫整治後已有成效。記者江婉儀／攝影

新北中和藤寮坑溝原本充斥惡臭，氣味難忍，經過一、二期計畫整治後已有成效，水利局將推動第三期改善計畫，民代說，現在只知道預算金額，其他內容尚未得知，而水環境整治需要從源頭控管，要求繼續推動汙水下水道困難區。水利局表示，三期工程目前設計中，預計明年動工。

市議員張嘉玲指出，一期效果好，當地有恢復生機，民眾反應好，二期剛整治完，希望爭取三期工程盡快施作。藤寮坑溝中下游是連城路一帶，現在電塔陸續遷移，可透過水環境整治復甦生態，改造景觀、休閒運動。

水利局說明，第三期工程設計中，範圍自中和中正一橋至中正三橋之間，明年籌措經費後辦理發包。完工後將改善現有人行道鋪面，並增設人行通道及休憩平台。

人行道 水利局

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