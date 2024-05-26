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基隆港務局舊官舍將修復 添私房景點

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
「高遠新村港務局局長官舍」，修復工程7月底完成，重現歷史樣貌。圖／台灣港務基隆分公司提供
「高遠新村港務局局長官舍」，修復工程7月底完成，重現歷史樣貌。圖／台灣港務基隆分公司提供

基隆歷史建築「高遠新村港務局局長官舍」，歷經二次世界大戰有90多年歷史，基隆港務分公司以原貌修復、仿舊再利用規畫，7月底完成，將重現歷史樣貌，8月公告招商，引進輕食餐廳進駐。可結合基隆港西岸的球子山燈塔、基隆燈塔「一日雙塔」旅遊景點。

高遠新村距球子山燈塔僅10分鐘步行時間，適合作為旅遊休憩的中繼站，建物居高臨下從高處可遠眺基隆港景色，包含基隆嶼、東西岸貨櫃場、和平島、東西岸市區及市中心，是飽覽基隆港市風光的觀景點，也成為一處私房秘境。

台灣港務基隆分公司主任秘書張維鍵說，港務局官舍歷史悠久，在基隆港發展脈絡中有其歷史意義，2021年起推動修復再利用工程，讓港口歷史與現代文創結合。

基隆港 燈塔

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