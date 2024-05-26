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防廢水汙染河川 新北本月起實施肉品內臟不灌水

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新莊潭底溝經常因上游工業及肉品市場廢水導致河川汙染，臭味四溢被民眾譏稱河川如同四季變化呈現五顏六色，新北市肉品市場為降低用水量及因應中央修訂屠宰準則，15日開始實施屠宰後的內臟不灌水政策，但仍會做好清洗作業，維護食品安全。

新北肉品市場擁有全國最多的5條線屠宰設施，每天負擔2500至2800隻豬隻屠宰。屠宰課長曾振忠表示，新政策旨在避免豬肉屠宰過程交叉汙染，保障食品衛生安全。包括紅（豬肝、豬腰等）白（大、小腸等）內臟分離作業，上腹和下腹的分割，以及不同內臟動線規畫，避免同一作業台上處理，大小腸因為含有大量糞便，若與豬肝、豬心等混合處理，容易孳生病菌汙染。

曾振忠解釋，灌水在過去被肉商認為能讓內臟看起來更大、更漂亮，但實際上增加汙染風險。現在只有新北和桃園有灌水作業，中南部及花東地區已經停止灌水。不灌水每日節省150噸用水，但並非完全不清洗屠宰後內臟，而是改為紅白內臟分離處理，保障食品衛生。

新北市農業局表示，針對屠宰場作業流程，中央已訂有「屠宰作業準則」實施衛生管理，確保屠體衛生安全，並有專人查核。市府輔導新北市肉品市場依規定作業，在維持屠體品質下，同時優化屠宰流程，減少不必要的水資源浪費。

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