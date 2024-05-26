淡北道路施工 地方憂壓迫機車空間

淡北道路工程在今年2月開工，4月起開始施工交維，新北市長侯友宜昨前往視察工程進度，侯說「淡北道路就是在地命脈」。但地方憂心，最大挑戰恐落在關渡橋至捷運竹圍站，此區將縮減車道施作墩柱，機車族空間更壓迫。民代也說，年底淡水人口就會破20萬，交通更堵塞。新工處表示，昨起至27日會局部縮路試挖管線，會與廠商討論將交通影響降到最小。

淡北道路全長5.45公里，規畫雙向各2個車道，於淡水端淡金路、中正東路1段各設置1個匝道，台北端匝道則設置於北投區大度路，預計2029年通車，完工後可紓解台2線道路容量不足所產生的交通瓶頸，並分流台2線車流，解決塞車問題。

淡北道路開工後，新工處先施作新北端路段工程，除了捷運紅樹林站後方的平面道路段整地、鋪設施工便道、架設圍籬等作業外，位於淡金路、中正東路1段的兩處匝道，4月起開始前置作業以及施工交維。新工處表示，優先考量維持既有車道數，採取縮減施工區域。

「淡北道路是淡水重要的命脈，就跟冠狀動脈一樣。」侯友宜表示，因為要跟台北介接，交維計畫要做好，上下班時間或重點活動都要做好調整。

市議員鄭宇恩說，最大挑戰恐怕在關渡橋至竹圍站間的第三工區，施作墩柱過程原本雙向6線道將剩下4線道，車道空間減少，需妥善研擬對策。

市議員陳偉杰表示，年底淡水人口就會破20萬，車會更多，交通更堵塞，施工單位期程要抓緊，若能提前完工困擾就減少。

新工處說明，該處有條161KV電線要先遷移，將在明天至29日晚間10點至翌日6點，在民權路187巷至關渡大橋匝道間路段試挖，確認主線高架橋橋墩基礎位置是否有衝突管線。

立委洪孟楷指出，淡北道路工期要2千天，建議可效仿新泰塭仔圳工程，在沿路做提醒，公告相關資訊。另台北端對工程還有聲音，他會來協助與台北溝通。

工務局長祝惠美表示，將利用工區周邊實體廣告、社群媒體等多元管道，宣導工程進度及交維改道資訊。將同步進行分流路線瓶頸改善，緩解施工期間對交通造成的影響。