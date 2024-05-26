自由廣場、兒童新樂園列校安熱點？議員質疑

北市教育局每學期調查各校校安熱點，現含校安風險區段共518處，議員林延鳳發現自由廣場、兒童新樂園等地都上榜，再將校安熱點與少年犯罪處所比對，過半無關，質疑巡查未落實、 紀錄恐造假。市長蔣萬安承諾，1個月內全面檢視稽查制度。

各級學校每學期提列熱點，轄區派出所再依偏差行為類型、聚集時段、危險程度評估巡邏模式，由學校學輔人員搭配警力，每周不含例假日下午4時至6時巡查2至3次。

林延鳳發現，自由廣場、兒童新樂園都列入，更有不少資訊錯誤，士林一家便利商店早改為女性連鎖成衣店、另家則是蝦皮店到店，都非年輕人聚集處，歇業網咖竟能查11次，甚至巡查未在名單上的萬華知名蟹殼黃店，質疑紀錄造假。

她指出，聯合巡查多為傍晚而非深夜，對照警方統計上學期374處發生少年犯罪之處，僅127件、約34%在校安熱點周邊100米內，可見過半案件與校安熱點無關，認為應加強稽查曾發生暴力犯罪地點。

蔣萬安允諾檢討，1個月內全面檢視整體稽查制度，提出未來可改善作法。北市教育局表示巡查重點並非稽查犯罪，而是學生校外生活輔導，如抽菸、喝酒、喧嘩等不當行為，因此選擇學生易聚集處，將透過校安研習，加強第一線人員熟稔熱點並滾動修正。

熱點提案校方說，自由廣場為舊資料，評估後無列入校安熱點必要；兒童新樂園緊鄰承德路，加上捷運環狀線北環段動工，這學期新列熱點，提醒學生與家長接送注意安全。北市警局少年隊說，會依治安狀況滾動式更新，避免學生涉及不法。