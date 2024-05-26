蔣萬安9月訪美 議員促締結姊妹市

台北市長蔣萬安本月出訪日本東京，接下來9月又要訪美，城市外交受注目。藍綠議員建議舉辦國際性論壇，還可成立姊妹市委員會，透過民間力量，推動與其他國家城市的實質交流。蔣說，大型活動要投入資源、人力，會研議規畫。

蔣萬安上任後，去年接連訪問新加坡、韓國首爾，這個月到東京參加城市論壇，接著9月又要到美國東岸，初步規畫訪問紐約、波士頓，若時間允許，也會去費城回母校演講，至於是否訪華府還在看時間。

歷任台北市長，締結姊妹市最多的是前市長陳水扁，有14個，馬英九2個、郝龍斌2個、柯文哲5個。

國民黨議員秦慧珠指出，蔣萬安上任至今只與聖文森首都金石城締結姊妹市，建議蔣應該對此更重視，尤其是無邦交的國家，像華盛頓、東京，都可以提高北市在國際上的能見度，9月訪美時就可多加著力。

秦慧珠認為，蔣任內至今雖然僅締結1個姊妹市，但數量不是一切，實質交流更加重要，馬尼拉、首爾都是台北市的姊妹市，沒有往來很可惜，建議以姊妹市為班底，舉辦台北市城市論壇，還可成立姊妹市委員會，找熱心的社會賢達人士，透過民間力量推動城市交流，加強互動。

民進黨議員趙怡翔說，台北市城市外交方針於柯文哲任內發布，蔣任期剩下一半，城市外交方針內容沒有動過。首爾市長第一任第一年就辦55個論壇，包括氣候變遷、大數據、城市設計，蔣卻沒有規畫舉辦國際研討會和論壇，期待明年北市有國際性論壇。

蔣萬安表示，去年北市在智慧城市主題上有一場各城市首長的峰會，城市論壇可以規畫，但大型活動要投入資源經費人力，會研議。至於成立姊妹市委員會找社會賢達加入，蔣認為可以研究，善用資源經營和姊妹市關係，達到實質交流。