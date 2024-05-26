被爆用過期藥 獸醫院：疑離職員工報復

台北市「伊甸動物醫院」今年2月被爆違法由獸醫師助理協助開刀、餵藥，遭罰30萬元，近日又被吹哨者爆料，不只再犯，還讓就醫的毛小孩使用過期藥物。北市動保處將發文要求院長、遭檢舉的外科獸醫師說明釐清。伊甸動物醫院聲明，懷疑是前員工離職報復，會採法律途徑，以維權益，以正視聽。

市議員應曉薇指出，該院在2月違反獸醫師法規定，已開罰30萬元，沒想到仍持續違法，期間甚至造成飼主愛貓死亡，最近內部同仁看不下去，直指院方使用過期藥物給毛小孩，更拍到標籤寫下「過期可用」字樣。

應曉薇說，一連串爭議下，醫院處理方式竟是開內部會議，「設立門禁」、「不再提供監視畫面予民眾」，同時內部會議違法教學暗示，在飼主在的情況下，門診及住院助理應避免操作侵入性治療等，遊走灰色地帶。

伊甸動物醫院委任律師表示，醫院獸醫師均為國家考試及格，各項醫療行為均由執業醫師處理，從未有醫療助理執刀手術。吹哨者提出的照片僅能看出助理人員協助剪線，此為助理的正常工作之一，並非執行手術。

醫院也說，由於現行法規制度下，獸醫師助理暫時無法申請獸醫師助理證照，如果獸醫師助理有申請獸醫師助理證照的必要，請議員應該協助完成相關申請作業及程序。至於過期藥物部分，醫院強調，用藥均妥善管理，並無使用禁藥或過期藥。

動保處動物管理組長陳緯倫說，前天到院稽查未發現有使用禁藥、過期藥品，因檢舉人的照片除了手術畫面較明顯，其餘過期藥品因太局部，難以認定是否在院內拍攝，希望檢舉人與動保處聯繫指證。