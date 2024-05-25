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新北鼓藝節擊鼓開場 結合各地特色美食共饗

中央社／ 新北25日電

2024新北市鼓藝節今晚在新北市新莊體育園區擊鼓開場，今年活動結合各區特色與美食，石門場結合石門肉粽節，民眾參加鼓藝節可免費拿肉粽，石碇場有觀光市集與民眾同歡。

今晚開幕由新莊思賢國小大鼓隊開場，空空把西非擊鼓樂團、御鼓坊也進行演出，優人神鼓壓軸，今年鼓藝節還會深入新莊區、石門區、樹林區、三重區、石碇區巡演。

住附近的賴小姐告訴中央社記者，今晚帶著女兒到新莊體育園陽光草坪走走，她是第一次參加鼓藝節，表示活動很有趣，團隊的鼓聲震撼磅礡，表演也很精彩。

市長侯友宜出席活動時表示，這幾年鼓藝節能辦得很成功，歸功於新莊响仁和鼓藝工坊的王錫坤師傅，王師傅努力傳承製鼓技藝，讓傳統鼓的文化在新莊扎根，進而推廣到各地。

文化局表示，今年開幕活動還加入文創市集「混市集」，集結20個文創攤位，包含美食、手作藝品等攤位，周邊也安排打鼓讓民眾體驗。

文化局表示，鼓藝節即日起至6月22日巡演，6月1日在石門區公所前廣場、6月15日在樹林區山佳火車站前廣場、6月16日在三重區社教館演藝廳、6月22日在石碇國小操場，活動資訊可至「新北市政府文化局」網站（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）或「2024新北市鼓藝節」網站（https://ntpc.drumarts-2024.tw/）查詢。

文化局 石門

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