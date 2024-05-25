新北教師會號召挽袖 獲響應捐血235袋

新北市教師會與新北教育人員產業工會今天舉辦捐血活動，獲熱血教師與路過民眾響應挽袖；截至下午4時，已獲捐血235袋。教師會盼透過老師身體力行示範，引領學生關懷社會。

新北市教師會晚間發布新聞表示，今天在板橋火車站與捷運站出口，舉辦捐血活動；這是結合中華視障安養協會、山友趣登山隊、志工夥伴，第3年舉辦。

教師會理事長林松宏表示，今年適逢教師會成25週年，延續COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的熱情，持續舉辦捐血活動。視障團體「蕙籽蘭芯工作坊」提供捐血者免費按摩舒壓，並捐贈精細手作工藝品，共同投入公益。

林松宏表示，除報名的熱血老師，現場也有民眾直接挽袖。主辦單位還設計手拿板及圖卡，讓捐血者可打卡。獲捐血235袋，也盼教師們教學外，積極參與公益，為社會帶來更多正能量。