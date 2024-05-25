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淡海新市鎮自救會 辦野餐抗議公園內建警消廳舍

中央社／ 新北25日電

新北市淡海新市鎮公七公園自救會今天以野餐活動，抗議在公園內興建警察派出所與消防分隊共構大樓。警方說，已依內政部意見挪移基地位置，盡可能保留公園面積維持公園功能。

淡水區淡海新市鎮民眾抗議「新市警察派出所、淡海捷運警察分隊、淡海消防分隊」共構工程案，組成「公七公園自救會」要求市府重新選址，不要將建物設置在沙崙路二段、濱海路一段口的公園。

自救會下午3時號召周邊社區住戶約60餘人，舉辦野餐會表達訴求，海報寫著「要生態也要警消，警消改址救交通」，抗議市府以公園多目標使用的方式，侵佔人民的公園。

自救會認為，警消共構工程將犧牲公園綠地，且當地交通擁塞，會影響警消出勤的速度。要求停止招標，也考慮提出行政訴訟擋下工程。

民進黨籍新北市議員鄭宇恩今天接受中央社記者訪問表示，新成立派出所、消防分隊等機關，要配合組織編制增加員額、預算，否則，只是移撥原有人力，將影響出勤效率，反而不利消防與治安。

國民黨市議員陳偉杰告訴記者，新設立警察與消防機關已成定案，要透過變更都市計畫重新選址，非一朝一夕可完成，也盼市府與地方民眾良好溝通。

淡水警分局說，除「公七公園」外，已無市有土地可供新建警消廳舍。整體規劃已依內政部都市設計審議委員會意見，盡可能挪移位址並保留公園大部分面積，內政部於去年4月同意核定。

警方說，歷經4次流標，警局於4月簽准增加預算，5月中旬已重新上網招標。

自救會 警察

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