支持公平貿易 大稻埕商家串連踩點換禮

推廣公平正義的商業模式，國際公平貿易組織台灣分會串連大稻埕商家，今天起推出踩點集章任務，邀請民眾一同關注所購產品的來源與生產過程，支持企業負起社會責任。

響應今年世界公平貿易日的主題「商業革命」（Business Revolution），國際公平貿易組織台灣分會今天在大稻埕舉辦講座及導覽活動，邀集大稻埕、迪化街商家加入推動公平貿易的行列。

與會的里仁社會企業行銷經理陳美慈分享，里仁從26年前開始支持農友轉做有機耕作，並以契作收購、幫忙加工後行銷，整合產業鍊上下游，重視價值大過於價格。

陳美慈說，農夫是最值得尊敬的職業之一，對她來講，農作物更像是以汗水、手工打造禮物，而不是商品，且她相信，買什麼樣的產品就會得到什麼樣的世界，邀請所有商家及消費者一同響應公平貿易，以行動翻轉世界。

不只企業身體力行，台北歐洲學校學生代表、高二生Mia及Emily表示，在校方支持下，他們今年起在學校餘裕空間開起了咖啡廳，在下課時間輪班販售經過公平貿易認證的咖啡。

Mia及Emily笑說，經營一陣子後發現，高中生對咖啡的需求不大，所以開始賣奶茶、可可及其他點心，並將客源拓展至教職員，推出「包月」喝到飽制，如今已開始有盈餘。

他們分享，消費者不見得是為了公平貿易的價值或農民的故事而來購買，但藉此仍或多或少讓同學接觸、了解這個理念。他們已經安排好畢業後的接班人，希望這項行動能永續傳承。

活動還邀請外交部外交及國際事務學院副院長李新穎，以大使視角分享台灣在公平貿易與社會企業的機會。他說，獲利是企業的天命，但落實社會責任更是企業的使命。

李新穎表示，他的外交官生涯及金管會、國合會經歷，讓他派駐或參訪過66個國家，他看見台灣的社會企業正在蓬勃發展，例如積極至薩爾瓦多採購經公平貿易認證的咖啡豆，展現Taiwan Can Help 的精神。

李新穎鼓勵新創企業及年輕人建立台灣特色的公平貿易企劃案、產品或服務，並主動走出國門，與國際社會交流、將台灣的努力成果分享出去，讓世界看見台灣。

國際公平貿易組織台灣分會介紹，此次大稻埕共有9家支持公平貿易的企業參與活動，包含繭裹子、舊與新織、貳零年華、陸寶、生態綠咖啡、純純電影音樂咖啡、竹木造咖、迪化半日及鯉魚餐廳，民眾踩點集章將可兌換禮物。