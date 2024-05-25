朱記豬肉餡餅疑未熟害客不適 北市衛局稽查抓2缺失

北市信義區遠百A13的朱記餡餅粥店傳出民眾疑似吃到生的豬肉餡餅，台北市衛生局今派員前往稽查，發現生熟食作業區無法區隔、煎台溫度無法顯示共2項衛生缺失，已限期5月30日前改善，複查仍未符合規定，將依違反食安法最重處2億元罰鍰。

有民眾今在臉書「爆料公社公開版」表示，在朱記餡餅粥店吃到生的豬肉餡餅，直呼「我的天，那豬肉還生的發亮！太離譜了」，也提及回家後，出現肚子不舒服、發燒等症況，才發現豬肉有寄生蟲問題，因此發文爆料，希望衛生局能稽查。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，民眾反映到百貨公司美食街用餐、餡餅沒熟一事，衛生局今日已派員前往，針對產品責任險、食品良好衛生規範準則稽查。