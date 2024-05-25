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朱記豬肉餡餅疑未熟害客不適 北市衛局稽查抓2缺失

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市衛生局今派員前往遠百A13的朱記餡餅粥店稽查，發現生熟食作業區無法區隔、煎台溫度無法顯示共2項衛生缺失，已限期5月30日前改善。圖／台北市衛生局提供
台北市衛生局今派員前往遠百A13的朱記餡餅粥店稽查，發現生熟食作業區無法區隔、煎台溫度無法顯示共2項衛生缺失，已限期5月30日前改善。圖／台北市衛生局提供

北市信義區遠百A13的朱記餡餅粥店傳出民眾疑似吃到生的豬肉餡餅，台北市衛生局今派員前往稽查，發現生熟食作業區無法區隔、煎台溫度無法顯示共2項衛生缺失，已限期5月30日前改善，複查仍未符合規定，將依違反食安法最重處2億元罰鍰。

有民眾今在臉書「爆料公社公開版」表示，在朱記餡餅粥店吃到生的豬肉餡餅，直呼「我的天，那豬肉還生的發亮！太離譜了」，也提及回家後，出現肚子不舒服、發燒等症況，才發現豬肉有寄生蟲問題，因此發文爆料，希望衛生局能稽查。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，民眾反映到百貨公司美食街用餐、餡餅沒熟一事，衛生局今日已派員前往，針對產品責任險、食品良好衛生規範準則稽查。

林冠蓁說，產品責任險符合規定，業者訂有標準作業流程，搭配溫度計、計時器製作餡餅，惟查有生熟食作業區無法區隔、煎台溫度無法顯示等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者5月30日前改善完成，期屆複查仍不符規定，將依違反食安法第6條及第44條，處6萬元到2億元罰鍰。

有民眾今在臉書「爆料公社」指出，在信義區遠百A13的朱記餡餅粥店吃到生的豬肉餡餅。圖／取自臉書「爆料公社公開版」
有民眾今在臉書「爆料公社」指出，在信義區遠百A13的朱記餡餅粥店吃到生的豬肉餡餅。圖／取自臉書「爆料公社公開版」
台北市衛生局今派員前往遠百A13的朱記餡餅粥店稽查，發現生熟食作業區無法區隔、煎台溫度無法顯示共2項衛生缺失，已限期5月30日前改善。圖／台北市衛生局提供
台北市衛生局今派員前往遠百A13的朱記餡餅粥店稽查，發現生熟食作業區無法區隔、煎台溫度無法顯示共2項衛生缺失，已限期5月30日前改善。圖／台北市衛生局提供

爆料公社 衛生局 豬肉

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