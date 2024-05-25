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中和藤寮坑溝臭味改善有成 民代籲續推三期改善景觀

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中和藤寮坑溝原本充斥惡臭，氣味難忍，經過一二期計畫整治後已有成效，圖為二期工程整治成果。記者江婉儀／攝影
中和藤寮坑溝原本充斥惡臭，氣味難忍，經過一二期計畫整治後已有成效，圖為二期工程整治成果。記者江婉儀／攝影

中和藤寮坑溝原本充斥惡臭，氣味難忍，經過一二期計畫整治後已有成效，水利局將推動第三期改善計畫，範圍從中正一橋至中正三橋，民代說，現在只知道預算金額，其他內容尚未得知，而水環境整治需要從源頭控管，要求繼續推動汙水下水道困難區，水利局表示，三期工程目前設計中，預計2025年動工。

藤寮坑溝中下游銜接中和大排，是中和很重要的流域，新北市議員張嘉玲指出，河流是都市之母，對城市影響大，一期效果好，當地有恢復生機，民眾反應好，二期剛整治完，希望爭取三期工程盡快施作，這邊是中和的中心，環境改善後，對景觀、民眾休憩都有幫助。

張嘉玲說，塔寮坑溝中下游是連城路一帶，現在電塔陸續遷移，可透過水環境整治復甦生態，再改造景觀，既提升生活品質，又可休閒運運動。

水利局說明，第三期工程目前設計中，範圍自中和中正一橋至中正三橋之間，約400公尺，將於2025年籌措經費後，辦理工程發包。三期工程完工後，將改善現有人行道鋪面，並增設人行通道及休憩平台。另考量渠底生態需求，將創造蜿蜒河流並提供植物生長，鋪設塊石加強曝氣，與營造動植物棲息環境，創造多樣河川變化。

另外，張嘉玲也說，源頭也要做好控管，中和汙水下水道第一、二期已做好，第三期還沒開始，但在南勢地區及一二期少數區域還沒有汙水下水道，只能依靠化糞池，社區都至少上百戶、上千戶，不但受臭味困擾，甚至多蚊蟲，由於數量龐大，希望水利局能在第三期工程儘速處理，也能藉此整理地下交錯複雜的管線。

水利局表示，中和區第三期汙水下水道工程從今年起至2032年，將分四標執行，目前正在第一標工程設計作業，預計今年底前發包施工，預計2027年完工。第2標、第3標預計2025年至2028年施工；第4標預計2027年至2030年施工，其中南勢地區屬第1標及第3標範圍。過去遭遇困難而減做案件，都會列入造冊，由中和三期後續標案研議規畫接管作業，初估約3萬戶受益。

中和藤寮坑溝原本充斥惡臭，氣味難忍，經過一二期計畫整治後已有成效，民代表示，希望市府推動三期工程，圖為二期工程整治成果。記者江婉儀／攝影
中和藤寮坑溝原本充斥惡臭，氣味難忍，經過一二期計畫整治後已有成效，民代表示，希望市府推動三期工程，圖為二期工程整治成果。記者江婉儀／攝影

水利局

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