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缺工缺料...捷運東環段工程流標 北巿議員籲地方設物調公式標準

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
CF763標工程範圍自Y39站起，松仁路底往南行穿拇指山系、萬芳交流道、景美溪，至新光路二段銜接南段Y1動物園站。圖／台北市捷運工程局提供
CF763標工程範圍自Y39站起，松仁路底往南行穿拇指山系、萬芳交流道、景美溪，至新光路二段銜接南段Y1動物園站。圖／台北市捷運工程局提供

去年3月核定的環狀線東環段，土建工程分為7個區段標，當中CF763工程標日前開標，由於無廠商參與投標而流標。台北捷運工程局二工處長劉安德表示，主要是缺工缺料狀況，目前進步不會影響整體完工進度。北市議員詹為元建議，地方政府也要設立物調公式標準，先行增加底標金額，而非等到流標後再追加預算。

捷運局表示，CF763標工程範圍自Y39站起，松仁路底往南行穿拇指山系、萬芳交流道、景美溪，至新光路二段銜接南段Y1動物園站，長度約為3157公尺，本標的長隧道設置1座通風豎井。

劉安德說，工程困難之處在於會經過山脈、斷層，並打通隧道，加上近期缺料尤其缺工狀況，雖然有廠商來領標，但開標時沒有投標，目前會再詢問廠商主要有哪些問題協助解決，預計2到3個月再重新開標。

劉安德也說，CF763工程原先預計明年2月動工，這次招標是提前先行，目前進度不會影響到整體完工時程。

詹為元表示，行政院每年對於公共標案會有物調指數，因應每年物價人力調整，不過對於捷運等大型工程，像是這次的CF763需要貫穿隧道，成本耗費更高，自然投標率就會低，這也是各縣市都會面臨的問題。

他認為，物調指數跟不上成本時，地方政府是否能自行增加預算。台北市目前是先開標，如果廠商標到後不足再追加預算，但對於廠商來說會有不確定性，若執政換人，下一個執政者會不會不認帳；又或者廠商看準流標後勢必增加底標金額，以此不投標狀況。

詹為元建議，應該在事前根據物調指數增加底標，避免虛耗了時間。

捷運局補充，捷運東環段規畫工程，全線分為7個標，與捷運文湖線、松山線、板南線及信義線轉乘，並與已核定的環狀線北環段、南環段，以及已通車的環狀線第一階段路線銜接，路線全長約13.25公里，全線採地下化方式興建，包含10座地下車站，1座地下機廠。

指數 捷運 環狀線

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