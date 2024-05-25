民眾不忍林口公園植栽枯死好心放瓶裝水 被當廢棄物移除吵翻天

新北林口中華一路的滯洪池公園，公園內木頭花架旁的原16株紫藤花乾枯幾乎全數死亡，居民不忍花海乾枯一片，自行擺設瓶裝水及花盆重新種植，近日居民卻發現公所將依廢清法移除，不滿在網路抱怨「霎時以為身不知在何處，公家機關的不作為到了極點！」發文也引發民眾兩極看法。

區長廖武輝回應說，因有民眾發現，擔心孳生病媒蚊、且公園為公共場所不應自行擺設裝置，因此貼出公告請居民先行處理，今也發現已自行移除一半，公所將持續追蹤後續情形。

林口櫻花蓄洪池公園內紫藤花原公家單位設計直接種植地面但枯萎死亡，民眾因此自行擺設瓶罐及花盆種植，引發林口居民在林口大家庭臉書社團持兩極意見，有網友贊同表示「真心換了個絕情、若通溝無效可以去收個2盆嗎、區公所不移除就是承認自己的錯現在只能裝傻作傻事。」另也有網友說，「公園不可以自己種想種的植物吧 ？做事情不用跟相關機關討論再下手？你藐視新北市政府」。

一周前該網友發文指出，公園內木頭花架旁的16株紫藤花遇到大太陽照射時，紫藤容易乾枯死亡。目前紫藤花靠著周邊社區居民每日澆水，以枯葉覆蓋減少水分蒸發才勉強存活，呼籲區公所將紫藤移至土壤中，讓這些辛苦存活的紫藤能夠在未來綻放出美麗的花朵。

然而昨日該網友再發文批評林口區公所，表示自己是中華一路重劃區後段的居民，對區公所的作為感到不滿。該網友指出，四、五年前公園內種植的16株紫藤花中，目前只有一株存活。區公所對於這些紫藤的處境視若無睹，只改種喜水落羽松，卻不關心紫藤生存狀況。而近日民眾自行以瓶裝水及花盆種植，區公所發現後貼出公告表示將依據廢棄物清理法移除。

網友對此表達極度不滿，認為區公所不作為，並呼籲市長、區長、里長及民代關注此問題。