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新北肉品市場糞血水汙染河川 本月起實施內臟不灌水

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市潭底溝惡臭問題未解，今年1月跟3月就發生電機公司油漆廢水、新北肉品市場超量排放血水等汙染問題。圖／議員蔡健棠提供
新北市潭底溝惡臭問題未解，今年1月跟3月就發生電機公司油漆廢水、新北肉品市場超量排放血水等汙染問題。圖／議員蔡健棠提供

新北市新莊潭底溝經常因上游工業及肉品市場廢水導致河川汙染，臭味四溢被民眾譏稱河川如同四季變化呈現五顏六色，新北市肉品市場為降低用水量及因應中央修訂屠宰準則，本月15日開始實施屠宰後的內臟不灌水政策，肉品市場強調但仍會做好清洗作業，維護食品安全。

中央農業部防檢署去年修訂屠宰作業準則，今年將發布實施。新修訂的準則新北市肉品市場於5月15日開始先行實施，以應對場地限制和改進現行作業流程。新北肉品市場擁有全國最多的五條線屠宰設施，每天負擔2500至2800隻豬隻屠宰，也因此需先做好中央即將發布的準則才能持續順利作業。

新北市肉品市場屠宰課長曾振忠表示，新政策旨在避免豬肉屠宰過程交叉汙染，保障食品衛生安全。新政策包括紅（豬肝、豬腰等）白（大、小腸等）內臟分離作業，上腹和下腹的分割，以及不同內臟動線規劃，避免紅、白內臟在同一作業台上處理，大小腸因為含有大量糞便，若與豬肝、豬心等混合處理，容易孳生病菌汙染紅內臟。

他解釋，灌水的做法在過去被肉商認為能讓內臟看起來更大、更漂亮，但實際上增加汙染風險。現在只有新北和桃園有灌水作業，而中南部及花東地區已經停止灌水。所謂降低用水量及提升汙水處理廠效能，肉品市場實施內臟不灌水作業流程，節省每日150噸用水，並非完全不清洗屠宰後內臟，而是過往紅、白內臟一起在作業台上清洗，改為紅白內臟分離處理，白內臟一樣會將糞便沖洗乾淨再批發，保障食品衛生。

新北市農業局對此表示，針對屠宰場作業流程，中央已訂有「屠宰作業準則」實施衛生管理，確保屠體衛生安全，並有專人查核。本府輔導新北市肉品市場依規定作業，在維持屠體品質下，同時優化屠宰流程，減少不必要之水資源浪費。

流經新北樹林及新莊的潭底溝長約3公里，10多年來惡臭不斷讓居民反感，新莊區公所派員清理溝底垃圾（圖）。本報資料照片
流經新北樹林及新莊的潭底溝長約3公里，10多年來惡臭不斷讓居民反感，新莊區公所派員清理溝底垃圾（圖）。本報資料照片
流經新北市樹林及新莊區的潭底溝，溝長約3公里，但10多年來惡臭不斷導致居民相當反感。本報資料照片
流經新北市樹林及新莊區的潭底溝，溝長約3公里，但10多年來惡臭不斷導致居民相當反感。本報資料照片

新北 豬肉

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