蔣萬安預計9月訪美東 議員建議積極向美城市締結姊妹市

台北市長蔣萬安出訪東京結束，預計9月將訪美，城市外交受注目。民代表示，蔣萬安任內只締結1個姊妹市，但數量不是一切，實質交流更加重要，不要締結後不相往來，建議除了舉辦城市論壇，也應該善用民間力能，成立姊妹市委員會，找來城市社會賢達熱心人士，推動實質交流。蔣萬安表示，會研議。

蔣萬安去年訪問新加坡、首爾，今年5月赴東京參加城市論壇後，9月規畫訪問美國東岸，初步規畫訪問紐約、波士頓，若時間允許，也會去費城回母校演講，至於是否去華府，還在看時間。

秦慧珠指出，蔣萬安上任目前只有和聖文森首都金石城締結姊妹市，她建議蔣萬安訪美，可以設法和美國城市締結姊妹市，像台北市第一個姊妹市就是美國德州的休士頓巿。

歷任台北市長，締結姊妹市最多的是前市長陳水扁，有14個，馬英九2個、郝龍斌2個、柯文哲5個。秦慧珠指出，蔣萬安應對締結姊妹市更加重視，特別是沒有邦交的國家，像華盛頓、東京，可讓台北市能見度更擴大。

秦慧珠說，除了姊妹市，也建議多辦台北城市國際論壇，以姊妹市為班底，雖然需要花費不少財力和長遠規畫，但像馬尼拉、首爾，都是台北市的姊妹市，但都沒有往來，非常可惜，他建議可以姊妹市為班底，成立台北市城市論壇，不要簽約後，姊妹市老死不相往來。

秦慧珠建議，其實可以成立姊妹市委員會，找城市中的社會賢達、熱心人士當委員會主席，北市目前有52個姊妹市、5個友誼市、3夥伴市，以此為基礎成立姊妹市委員會加強互動。

議員趙怡翔也認為，台北市的城市外交方針是117年7月柯文哲任內發布的，至今蔣市長任期剩下一半，城市外交方計內容沒有動過。他也質疑蔣萬安沒有規畫舉辦國際研討會和論壇，以首爾市長為例，第一任一年就辦55個論壇，包括氣候變遷、大數據、城市設計論壇，他期待明年北市有國際性論壇。

蔣萬安表示，城市論壇可以規畫，其實去年北市在智慧城市主題上，有一場各城市首長的峰會，畢竟大型活動要投入資源經費人力，以及事前規畫，承諾會規畫。至於成立姊妹市委員會，找社會賢達加入，蔣萬安表示，這是好的建議，可以研究，善用資源經營和姊妹市關係，達到實質交流。