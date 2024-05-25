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淡北道路已開工2個月 地方憂「這區」縮車道壓迫機車族空間

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡北道路今年2月開工，新工處表示，施工範圍都已設置圍籬，保留原有車道數，不影響原有交通，圖為淡水中正東路。記者江婉儀／攝影
淡北道路今年2月開工，新工處表示，施工範圍都已設置圍籬，保留原有車道數，不影響原有交通，圖為淡水中正東路。記者江婉儀／攝影

淡北道路工程在今年2月開工，4月起開始施工交維，新北市長侯友宜今前往視察工程進度，侯說「淡北道路就是在地命脈」。民代指出，最大挑戰恐落在關渡橋至捷運竹圍站，此區將縮減車道施作墩柱，機車族空間更壓迫。新工處表示，25日至27日會局部縮路試挖管線，也會與廠商討論將交通影響降到最小。

淡北道路全長5.45公里，規畫雙向各2個車道，於淡水端淡金路、中正東路1段各設置1個匝道，於台北端匝道則設置於北投區大度路，預計2029年通車，完工後可紓解台2線道路容量不足所產生的交通瓶頸，同時分流台2線車流，解決塞車問題。

淡北道路開工後，新工處先施作新北端路段工程，除了捷運紅樹林站後方的平面道路段整地、鋪設施工便道、架設圍籬等作業外，位於淡金路、中正東路1段的兩處匝道，也從4月起開始前置作業以及施工交維。新工處表示，為減少交通衝擊，施工交維優先考量維持既有車道數，採取縮減施工區域，以降低施工對交通造成的影響。

「淡北道路是淡水重要的命脈，就跟冠狀動脈一樣。」侯友宜表示，因為要跟台北介接，這段時間持續搜集在地意見，他強調交維計畫要做好，不論是上下班時間或重點活動，都要做好調整，也要讓地方清楚知道工期時間跟資訊。

市議員鄭宇恩表示，今天視察點是第一工區，但最大挑戰，恐怕落在關渡橋至竹圍站間的第三工區，預計在施作墩柱過程，原本雙向6線道將剩下4線道，車道空間不但減少，本就剩下外線車道可用的機車族，空間恐怕更受壓迫，夜間施工也要兼顧居民生活品質，新工處恐需妥善研擬對策並加強與地方溝通。

新工處說明，該處有條161KV電線要先遷移，將在27日至29日晚間10點至翌日6點，在民權路187巷至關渡大橋匝道間路段將進行管線試挖，以確認主線高架橋橋墩基礎位置是否有衝突管線。占用車道確實會影響交通，也會繼續與廠商討論把交通影響降到最低。

立委洪孟楷說，淡北道路工期要2千天，建議可效仿新泰塭仔圳工程，在沿路做提醒，公告相關資訊，讓民眾更了解，另台北端對工程還有聲音，他會來協助與台北溝通。市議員陳偉杰表示，年底淡水人口就會破20萬，車會更多，交通更堵塞，施工單位期程要抓緊，若能提前完工困擾就減少。

工務局長祝惠美表示，將利用工區周邊實體廣告、社群媒體等多元管道，宣導工程進度及交維改道資訊。也將同步進行分流路線瓶頸改善，以緩解施工期間對交通造成的影響。

新工處表示，淡北道路將於5月27日至29日夜間，實施民權路187巷至關渡大橋匝道間路段管線試挖，屆時將局部縮減車道。圖／新北市新工處提供
新工處表示，淡北道路將於5月27日至29日夜間，實施民權路187巷至關渡大橋匝道間路段管線試挖，屆時將局部縮減車道。圖／新北市新工處提供
新北市長侯友宜今與淡水立委、議員及當地里長視察淡北道路進度及交維狀況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今與淡水立委、議員及當地里長視察淡北道路進度及交維狀況。記者江婉儀／攝影

淡水 車道

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