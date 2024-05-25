遠百A13朱記餡餅遭爆「豬肉生到發亮」 北市衛生局派員稽查

北市百貨食安再傳疑慮，有民眾今在臉書「爆料公社」提及，在信義區遠百A13的朱記餡餅粥店吃到生的豬肉餡餅，直呼「我的天，那豬肉還生的發亮！太離譜了」，台北市衛生局表示，將派員稽查產品責任險、食品良好衛生規範準則等，如查獲衛生缺失，將要求限期改善。

該民眾表示，當下距離午休結束只剩不到10分鐘，擔心被扣薪水、不太清楚食安問題隱藏危險性，餐廳表示免單再多送一顆餡餅，當下只想說急著回去公司上班，就先答應。到家後，他出現肚子不舒服、發燒等症況，才發現豬肉有寄生蟲問題，因此發文爆料，希望衛生局能稽查。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，有關民眾反應到百貨美食街用餐餡餅沒熟一事，衛生局將派員前往，針對產品責任險、食品良好衛生規範準則進行稽查，如查獲衛生缺失事項，將要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法第6條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。

林冠蓁說，如產品責任險不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法第13條及第47條，處3萬至300萬元罰鍰，衛生局呼籲食品業者應加強人員訓練，並依標準作業流程進行餐食製作。