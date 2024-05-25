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錢都白菜驚見蛞蝓 稽查見4缺失

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市合點壽司京站店日前發生蛞蝓事件，近日有民眾到錢都內湖IKEA店用餐，也在白菜發現蛞蝓蹤影，錢都昨致歉指出，蛞蝓來自餐點食材中的白菜，內部人員清洗時並未發現。台北市衛生局昨派員稽查，發現4項衛生缺失，要求5月27日前改善。

有民眾5月22日在Dcard發文表示，前陣子有蛞蝓壽司的新聞，日前去錢都內湖IKEA店又有蛞蝓白菜，戲稱「台灣的食安就交給蛞蝓來守護了。」網友認為「壽司比較誇張，畢竟要直接入肚了」、「最近蛞蝓是餐廳必備食材嗎」、「我寧願農藥重一點，不要看到蟲，看得見的東西比較惡心」。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，昨前往稽查，現場未見食材有異物，但查獲廚房入口處門簾及爐台不清潔、冰箱內食材未覆蓋、員工個人物品未專區儲放及食品器具放在地面等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者5月27日前改善完成，複查仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億罰鍰。

錢都表示，顧客5月22日當天到內湖IKEA店用餐時，發現菜葉有蛞蝓，當下即刻向店家反映，店家也馬上更換菜盤並表達歉意，內湖IKEA店當日立刻下架白菜，改以其他葉菜類更替。

錢都說，經溯源釐清，蛞蝓來自餐點食材中的白菜，內部人員清洗時並未發現，依照正常程序出餐給客人，造成賓客不安，深表歉意。錢都會再內部管理與檢討，避免未來類似事件發生。

內湖 衛生局 食材

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