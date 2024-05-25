京華城案調查會 彭振聲拒出席

京華城容積率暴增至840%引發爭議，北市議會專案調查小組昨第5度開會，邀2名關鍵人物列席，小組成員透露，時任副市長彭振聲拒絕出席，時任都發局長黃景茂則在會上稱前市長柯文哲交辦送都委會審議，他是聽命行事；專案小組指出，多數委員稱不清楚詳情，下次會議訂於本月31日，再邀其餘4位委員，也會再邀彭振聲列席說明。

專案小組邀當年幾場關鍵都委會會議委員出席，共9人已有5名委員列席，其中本周一是委員白仁德、劉玉山、徐國成出席，昨天則是委員潘一如、陳明吉，還有黃景茂也到場，彭振聲則拒絕出席。

黃景茂現任國家住都中心執行長，會後被問及當時是否開綠燈？他表示，依法行政，送到都委會研議，再公開展覽，他就做到這樣，後來離開了。至於在法律站得住腳？黃點頭回應「對」。

小組成員許淑華會後轉述，會中釐清京華城都更容獎方案4時序，2020年5月21日都委會765次會議與會委員要求給京華城獎勵，但當時未說明是何種，6月20日白仁德主持會議，7月3日京華城發文都發局提出方案4「獨創容獎方式」、7日黃景茂簽呈、30日彭振聲拍板以容獎補償京華城，柯11月拍板就知情。

她指出，依目前相關資料的文字敘述來看，白仁德扮演關鍵角色。本周2次會議列席的多數委員稱，起初所知內容是給予容獎、刺激地方發展，但不清楚方案4實際內容，包含都更獎勵20%、容積移轉30%；黃景茂則稱前市長交辦送都委會審議，他是聽命行事。

許淑華說，結論是都委會通常審議都更案，從來不會處理私地主自提投資案。再者，都委會只能審議不能研議，不會為個人研議可行方案，就是避免球員兼裁判。

第6次會議訂於5月31日，屆時將邀請曾光宗、黃台生、馮正民與何芳子共4名委員列席，並再度邀請彭振聲。許淑華昨向彭喊話「是害怕，還是不敢面對？」

小組召集人游淑慧則說，當年都委會成員絕大多數都同意配合出席，只有當時主任委員兼副市長拒出席，覺得非常遺憾。她質疑，號稱公開透明的柯市府團隊，難道在爭議發生後，「市長只會罵人，副市長只會神隱嗎？」