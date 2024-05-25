新北共享運具 6月增3行政區

共享運具普及，新北市自6月1日起與各業者將重簽訂行政契約，核定1萬2899輛共享機車、4343輛共享汽車，並將機車服務範圍增八里區，汽車則增加深坑區、瑞芳區。另也與警方啟動重大違規聯合通報機制，將毒駕納入重大違規行為，截至3月已715名重大違規用戶遭永久停權。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，新北市2019年推動共享運具試辦，隔年12月公布新北共享運具經營業管理自治條例後，業者陸續進駐新北，目前有iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare、仲行Uride共5家；6月起服務範圍從原17個行政區營運外，共享機車增加八里區、共享汽車增深坑區、瑞芳區，擴大移動服務範圍。

吳政諺指出，共享運具快速發展，會員人數破120萬人，為保障交通安全，新北共享運具重大違規聯合通報機制2022年啟動，將酒駕、無照駕駛、帳號外借及嚴重超速列入重大違規行為，違者將永久停權使用共享運具，近2年來，已有715人因重大違規遭永久停權。

交通局表示，近來毒後駕車肇事頻傳，毒駕不僅影響駕駛人判斷力和反應能力，更可能對其他用路人造成嚴重傷害，因此6月1日起將毒駕列入新北共享運具聯合通報機制重大違規行為，違者一律永久停權，以保障市民生命安全。