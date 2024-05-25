九份紅燈籠祭 提燈夜遊山城

「2024九份紅燈籠祭」昨晚登場，新北市長侯友宜及活動代言人金馬獎影后陳淑芳等人在九份昇平戲院點燈，宣布活動開始，同時也展開第一場主軸活動「提燈夜遊祈福行程」，許多參與民眾提著九份小提燈夜遊山城，氣氛十分熱鬧。

侯友宜表示，昇平戲院承載九份百年來的文化記憶，更扮演著水金九重要歷史據點，傳承獨特歲月風華，新北市政府高度重視九份觀光旅遊發展，今年「九份紅燈籠祭」與在地民宿和商家合作，推出各項優惠好康活動，積極促進九份觀光發展。

陳淑芳拍攝宣傳影片，她說，因從小在九份長大，對九份有著許多美好的回憶，這次能以代言人的身分回到九份深感榮幸。

點燈儀式後展開兩大主軸活動之一的「提燈夜遊祈福行程」，侯友宜及現場300位民眾提著九份小提燈自昇平戲院出發，沿輕便路欣賞閃耀的光環境，熙攘繁華的盛況，讓九份夜晚十分熱鬧。侯友宜至五番坑公園《福搖直上》裝置書寫祈福卡並掛上裝置，祈願平安幸福。

每周六、日限定的「提燈夜遊」遊程，今晚第一場次，31日第二場主軸活動「夜遊雞籠山遊程」，可俯視九份山城聚落風景，民眾只要至ACCUPASS活動通搜尋關鍵字「夜遊雞籠山遊程」即可報名參加，詳情請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲專頁查詢。