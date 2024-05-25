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新北裝數位黑板 出現資源落差

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北教育局表示，大型學校因需安裝班級數較多，正積極協助各校辦理安裝大型數位黑板。圖／新北教育局提供
新北教育局表示，大型學校因需安裝班級數較多，正積極協助各校辦理安裝大型數位黑板。圖／新北教育局提供

新北市自2011年發展數位學習，班班設數位教室目標仍未達成，目前公立國小大型數位黑板裝設率82%、公立國中裝設率81%、公立高中裝設率61%。有校長無奈說，每年拜訪選區好幾位議員，來湊學校硬體更新補助預算已是常態。教育局表示，將編列預算全額補助裝設，目標明年全市安裝完。

市議員彭佳芸表示，新北各校裝設的比率差異非常大，資源配置上也與實務有落差，近12年來除自行編列預算，議員建議款及民間捐贈也多管齊下，建置速度還是不如預期，且各校各年級也有設備落差，常收到家長反映，裝設數位大黑板往往從高年級開始，低年級班級裝設率較低，易形成學生間對教室設備的比較，應盡快全數裝設完成。

市議員李倩萍表示，目前裝設率就只差最後一小步，教育局在年底前該完成全數裝設，讓新北市孩子都有公平使用先進教育硬體及數位教學的機會，但新北市府目前以一般教室為優先裝設對象，像是家政、藝術或音樂教室等，對大型數位黑板的需求更是迫切，教育局該考慮調整順序。

李倩萍也說，經費部分教育局更該負起完全責任，而非讓校長每年還要到處請託民代幫忙爭取經費，間接影響校務的正常推動。

有校長坦言，為了讓校園硬體完善，部分經費必須仰賴爭取議員建議款補助，因此每年年初拜訪選區好幾位議員，來湊學校硬體更新補助預算已是常態，但硬體亟需汰換的部分，各校也不一，例如飲水機、課桌椅等其他教室設備，在編排優先順序上也十分為難。

教育局表示，新北每年編列至少5千萬元預算來推動智慧教室，有關各校觸控式螢幕安裝情形，教育局皆掌握，並持續編列經費分年執行，截至去年，全市觸控式螢幕安裝平均比率達8成，而大型學校因需安裝班級數較多，正積極協助各校辦理安裝。

教育局表示，目前規畫由教育局編列預算，全額補助學校裝設，今年協助校內安裝率8成的學校完成安裝100%、校內安裝率未達6成的學校提升到8成，明年全市學校全數安裝完成。

教育局 議員

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