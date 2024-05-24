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九份紅燈籠祭登場侯友宜點燈 陳淑芳曝會進演藝圈秘密

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
九份紅燈籠祭今晚登場，侯友宜、陳淑芳提燈夜遊照山城。記者游明煌／攝影
九份紅燈籠祭今晚登場，侯友宜、陳淑芳提燈夜遊照山城。記者游明煌／攝影

「2024九份紅燈籠祭」今晚登場，新北市侯友宜市長及活動代言人金馬獎影后陳淑芳等在九份昇平戲院點燈，宣布活動開始，同時也展開第一場主軸活動「提燈夜遊祈福行程」，大家提著九份小提燈夜遊山城，十分熱鬧。

侯友宜表示，昇平戲院承載著九份百年來的文化記憶，更扮演著水金久重要的歷史據點，傳承獨特的歲月風華，新北市政府高度重視九份的觀光旅遊發展，今年「九份紅燈籠祭」與在地民宿與商家合作，推出各項優惠好康活動，積極促進九份觀光發展。

陳淑芳拍攝宣傳影片，她說，19歲離開九份，今年85歲，回到九份很感動，她從小在九份長大，是九份國小第七屆畢業的，對九份有著許多美好的回憶，可以說是九份的阿嬤。這次能以代言人的身分回到九份深感榮幸，她還透露一個小秘密， 她從小就很愛笑、跳舞，是她會走向演藝圈的重要原因。

點燈儀式後展開兩大主軸活動之一的「提燈夜遊祈福行程」，侯友宜及現場300位民眾提著九份小提燈自昇平戲院出發，沿著輕便路欣賞閃耀的光環境，熙攘繁華的盛況讓九份夜晚十分熱鬧。侯友宜至五番坑公園《福搖直上》裝置書寫祈福卡並掛上裝置，祈願平安與幸福。

每周六、日限定的「提燈夜遊」遊程，明晚第一場次，31日第二場主軸活動「夜遊雞籠山遊程」，可俯視九份山城聚落風景，民眾只要至ACCUPASS活動通搜尋關鍵字「夜遊雞籠山遊程」即可報名參加，請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

九份紅燈籠祭今晚登場，侯友宜、陳淑芳提燈夜遊照山城。記者游明煌／攝影
九份紅燈籠祭今晚登場，侯友宜、陳淑芳提燈夜遊照山城。記者游明煌／攝影
九份紅燈籠祭今晚登場，侯友宜、陳淑芳提燈夜遊照山城。記者游明煌／攝影
九份紅燈籠祭今晚登場，侯友宜、陳淑芳提燈夜遊照山城。記者游明煌／攝影
九份紅燈籠祭今晚登場，侯友宜、陳淑芳提燈夜遊照山城。記者游明煌／攝影
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九份 侯友宜

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