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京華城調查小組會議彭振聲拒出席 黃景茂稱聽命行事

中央社／ 台北24日電
北市前市長柯文哲(左)先前頒發感謝狀給前副市長彭振聲(右)。聯合報資料照片
北市前市長柯文哲(左)先前頒發感謝狀給前副市長彭振聲(右)。聯合報資料照片

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今再開會，前朝副市長彭振聲拒出席、都發局長黃景茂則說聽命行事，法律上站得住腳；調查小組預計31日再開會。

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今開第5次會議，並請參與過當時都委會的委員列席說明，包含潘一如、陳明吉，前市長柯文哲時期的都發局長黃景茂，而時任副市長彭振聲拒絕出席。

民進黨議員許淑華會後對記者轉述，民國109年5月21日的都委會上，與會委員要求給京華城獎勵，但未說明種類；7月3日京華城發文給都發局提出方案4「獨創容獎方式」；7月7日黃景茂簽呈；7月30日的第768次都委會，彭振聲拍板用容積獎勵方式補償京華；11月11日柯文哲拍板同意相關內容進行公開展覽。

許淑華說，21日跟今天的會議上列席的委員大多稱不清楚方案4實際內容；黃景茂則說他是聽命行事，會後被堵訪問及是否故意開綠燈給京華城，表示都是依法行政，被追問是否在法律上站得住腳，他回「對」。

許淑華表示，今日會議結論是就算是都更案，也不會處理私地主自提的投資案，遑論京華城不是都更案；另外，都委會只能審議，並不能「研議」其他可行性，避免球員兼裁判爭議。

許淑華喊話彭振聲，當年的委員大部分都同意出席調查小組會議，質疑彭振聲「是害怕還是不敢面對」，柯市府號稱公開透明，難道爭議發生後市長只會罵人、副市長只會神隱。

下次調查小組會議預計31日召開，除了再邀請彭振聲以外，還會邀集4名委員曾光宗、黃台生馮正民與何芳子。

彭振聲 許淑華 都更

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